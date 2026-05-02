Capacitan a personal de salud para promover la lactancia materna en Edomex

Lactancia Materna en Edomex

El gobierno del Estado de México puso en marcha un programa de capacitación dirigido a personal de salud con el objetivo de fortalecer la promoción de la lactancia materna y orientar a familias sobre los efectos de la publicidad de fórmulas infantiles.

Las autoridades revelaron que la estrategia se enfoca en la difusión y aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, con el fin de garantizar prácticas informadas entre madres, padres y cuidadores. En este contexto, 289 médicos generales y promotores de la salud participaron en un curso especializado cuyos conocimientos serán replicados en diversas unidades médicas de la entidad.

La secretaria de salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, subrayó que mantener actualizado al personal sanitario es clave para reforzar la orientación sobre los beneficios de la lactancia materna, especialmente en el desarrollo integral de niñas y niños.

Castañeda de la Lanza informó que en la capacitación participaron especialistas de instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, quienes advirtieron que uno de los principales desafíos es la creciente presencia de publicidad de fórmulas infantiles en plataformas digitales, la cual influye en los hábitos de consumo y en las decisiones de alimentación.

La dependencia enfatizó que el uso de dichos productos implica un alto costo económico para las familias mexicanas, así como un impacto ambiental significativo debido a la generación de residuos.

Como parte de las medidas implementadas, las autoridades indicaron que han reforzado acciones para evitar la promoción de fórmulas en lactarios y el patrocinio de actividades académicas dirigidas al personal de salud, con el propósito de privilegiar la lactancia materna como la opción más saludable y sostenible.

La Crónica de Hoy 2026