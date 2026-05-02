Promueven la paz con danza en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la Mesa de Paz y la estrategia de Atención a las Causas en la zona de Industrial Tlatilco, donde se llevó a cabo la actividad “Danza por la Paz”, con la participación de niñas, niños y jóvenes del municipio.

El evento se realizó en el marco del Día Internacional de la Danza y tuvo como objetivo fomentar la convivencia social, así como recuperar espacios públicos a través de actividades culturales que fortalezcan el sentido de comunidad.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral que busca atender de raíz los factores que generan la violencia, apostando por la cultura, el deporte y la educación como herramientas para transformar el entorno social.

En esta actividad participaron academias como Jamal Farid y Esencia Chilanga, cuyos integrantes presentaron distintas coreografías que llenaron de vida el espacio público, mostrando su talento y creatividad ante vecinos de la zona.

Las y los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente familiar y seguro, en el que se promovieron valores como el respeto, la inclusión y la sana convivencia. Además, se destacó la importancia de brindar oportunidades a las juventudes para que se desarrollen en entornos positivos.

Autoridades municipales señalaron que la estrategia de Atención a las Causas tiene como propósito generar acciones que impacten directamente en la prevención del delito, al ofrecer alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, alejándolos de conductas de riesgo.

Asimismo, la Mesa de Paz, que se realiza de manera semanal en distintas comunidades de Naucalpan, permite dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad, así como fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Vecinos de Industrial Tlatilco reconocieron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que contribuyen a mejorar la convivencia y recuperar espacios que anteriormente se encontraban en condiciones de abandono o inseguridad.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en la regeneración del tejido social, a través de programas que promuevan la participación comunitaria y el uso de espacios públicos para actividades positivas.