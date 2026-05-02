Realizan la Cuarta Rodada Infantil en el Monumento a la Revolución

Niños Cuarta Rodada Infantil. (SSC)

Como cada año, la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encabezó la celebración del Día del Niño y de la Niña, con un espacio de recreación, diversión y aprendizaje, con el entusiasmo que caracteriza a los ciudadanos más pequeños que alistaron sus bicicletas, triciclos, patines y monopatines, celebraron la “Cuarta Rodada Infantil 2026”, en compañía de sus padres, hermanos y abuelitos.

Para aprender jugando, los más de dos mil participantes, principalmente niños y niñas, todos con su playera y gorra que recibieron en medio de la algarabía, con rodilleras, cascos y equipo de protección, se dieron cita en punto de las 08:30 de la mañana, en la Explanada del Monumento a la Revolución, ubicado en la avenida Plaza de la República, de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc donde fue la salida y meta.

La actividad deportiva y de convivencia, encabezada por el Subsecretario de Control de Tránsito, Comisario Jefe Cristian Raymundo Sumano Salazar, con emotivas palabras dio el banderazo de salida y recalcó “pedaleemos de la mano en este día de fiesta, nuestra meta es mantenernos siempre cerca para proteger a las familias y juntos haciendo equipo, seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz; y un futuro prometedor para nuestras niñas y niños”.

A la llegada a la meta, las niñas, niños y acompañantes recibieron un kit de recuperación además de una medalla y regalos y, para concluir el evento, en el Monumento a la Revolución hubo una feria lúdica recreativa, para aprender jugando, guiados por su Policía, las reglas básicas de tránsito para un uso seguro y respetuoso de la vía pública, también para para fomentar la convivencia familiar y las actividades deportivas.

En el recorrido se podía observar las camionetas policiacas adornadas con papeles de colores, globos, acompañados de las botargas y personajes alusivos de caricaturas y películas, donde los niños emocionados recibían sus juguetes y algunos aprovechaban para tomarse una foto con su favorito.

Además, con el objetivo de estrechar el vínculo y brindar un momento de entretenimiento, previo al inicio de la Rodada Infantil 2026, los asistentes disfrutaron de la “Segunda Carrera de Botargas”, en la que participaron 30 personajes que hicieron reír a chicos y grandes que les echaban porras, se tomaron fotografías y eligieron a su favorito para apoyar durante su recorrido.

Esta divertida carrera concluyó con el primer lugar para la botarga del dálmata conocido como “Andor 911” del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); el segundo lugar lo obtuvo “Semaforín”, de la Subsecretaría de Control de Tránsito; y el tercero lo obtuvo “Tigre”, de la Policía Auxiliar, que se hicieron acreedores de una medalla y un trofeo.

También se realizó una función de Lucha Libre que hizo emocionar y gritar a chicos y grandes; y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario participó con el recorrido de una Trajinera por personas privadas de la Libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde las botargas repartieron dulces, juguetes y pelotas a los asistentes.