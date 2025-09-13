Conmemoran 178 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Edomex

Conmemoran 178 años de la gesta heroica de los Niños Héroes en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó en Toluca la ceremonia conmemorativa por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Como parte del acto oficial, se montó una guardia solemne de honor en el monumento erigido a la memoria de los cadetes que dieron su vida en defensa de la patria en 1847.

Durante el acto solemne, Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la entidad, pronunció un mensaje a nombre de los tres poderes del estado.

"Estamos llamados a entregar un buen trabajo, la capacidad y la honestidad, la lealtad, la disciplina y la vocación de servicio deben guiar cada una de las decisiones... Avancemos con el poder de servir, que simboliza el compromiso de trabajar en beneficio de los mexiquenses”, expresó el funcionario estatal.

Agregó que el ejemplo de los Niños Héroes debe inspirar a la juventud a defender al país desde otros ámbitos, en particular a través de la educación y la adquisición de conocimientos que fortalezcan valores éticos y humanos.

Además, precisó que la gesta de los cadetes en Chapultepec sigue siendo un referente histórico que simboliza amor a la patria y compromiso con la nación, principios que mantienen vigencia en la actualidad.

La diputada morenista Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la LXII Legislatura del Estado de México, aseguró que esta conmemoración recuerda la magnitud del compromiso que los servidores públicos deben tener con la sociedad.

Subrayó que la entrega, la capacidad, la honestidad, la lealtad, la disciplina y la vocación de servicio deben guiar cada una de sus decisiones, pues solo así se honra verdaderamente el legado de nuestros héroes.