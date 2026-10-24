Hallan 8 mil pastillas de hidrocodona ocultas en frascos de suplemento alimenticio en el AICM

Aseguramiento Pastillas de hidrocodona ocultas en frascos de suplemento alimenticio. (SSPC)

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron ocho mil 659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El aseguramiento se realizó durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en el que se localizaron cinco recipientes utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos alimenticios, que contenían tabletas blancas con la inscripción “M367”.

Para una mejor revisión, personal aduanero aseguró estos artículos, a fin de impedir su ingreso al territorio nacional y realizar las verificaciones correspondientes.

Se tomaron muestras de las tabletas, mismas que fueron llevadas al Laboratorio Central de la ANAM para su análisis químico especializado. Mediante técnicas de espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas, se confirmó la existencia de hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado, cuya composición se encuentra sujeta a verificación especial y medidas de control sanitario de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, las ocho mil 659 tabletas aseguradas representan un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito, por lo que, de acuerdo con autoridades, esta acción permitió evitar su posible ingreso a los canales de distribución irregular.

La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera para realizar los procedimientos correspondientes para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).