Entrega IECM credenciales para votar desde el extranjero

Voto Representa un incremento de mil 190 registros, respecto del corte de agosto, cuando se contabilizaron 167 mil 212 credenciales entregadas. (IECM)

La Ciudad de México se mantiene como la entidad federativa con mayor número de credenciales para votar tramitadas, entregadas y confirmadas desde el extranjero, seguida por Jalisco y Michoacán. De las 168 mil 402 credenciales entregadas a la ciudadanía capitalina, 84 mil 131 personas confirmaron su recepción y fueron incluidas en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero.

Al 30 de septiembre de 2026, un total de 168 mil 402 ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero habían recibido su Credencial para Votar en su domicilio, cifra que representa un incremento de mil 190 registros, respecto del corte de agosto, cuando se contabilizaron 167 mil 212 credenciales entregadas.

De acuerdo con la información de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), presentada en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional de Votos Anticipados 2025-2027 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), las credenciales entregadas a personas originarias de la Ciudad de México representan 8.50 por ciento de las un millón 981,566 credenciales que han sido tramitadas y recibidas por mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero de todo el país, lo que confirma el constante interés de la ciudadanía capitalina para participar en los procesos de registro e identificación electoral en el exterior.

Estados Unidos concentra 141 mil 432 credenciales entregadas a la ciudadanía capitalina, equivalentes a 83.98 por ciento del total. Los consulados de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston y Nueva York reúnen en conjunto, 59 mil 372 credenciales, lo que refleja las principales zonas de residencia de la diáspora chilanga en ese país.

Fuera de Estados Unidos se contabilizaron 26,970 credenciales entregadas, equivalentes a 16.02 por ciento del total. Entre los países con más registros destacan Canadá, con 7,888; España, con 4,376; Alemania, con 2,344; Francia, con 1,666, y Reino Unido, con 1,412.

En lo que respecta a los grupos de edad, el mayor número de personas credencializadas se concentra entre los 40 y 49 años, con 57,492 registros, seguida del grupo de 50 a 59 años, con 38,583, y de 30 a 39 años, con 38,093. También se contabilizan 17,380 personas de 60 años y más, 12,805 de entre 20 y 29 años y 4,049 jóvenes de 18 y 19 años.

En cuanto a la distribución por sexo, 89,338 personas son hombres, equivalentes a 53.05 por ciento, y 79 mil 64 son mujeres, que representan 46.95 por ciento.