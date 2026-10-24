Carrera de Botargas del Terror 2026 en CDMX Horarios, ruta del recorrido y alternativas viales (SSC / Pexels)

El día de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) organizó la Segunda Carrera de Botargas del Terror 2026, para este sábado 24 de octubre, por lo que se espera que haya afectaciones viales en los alrededores de la Alameda Central.

En este evento se reunirán las personas tanto disfrazadas como con botargas temáticas del Día de Muertos y Halloween; la actividad se suma a la agenda cultural que la CDMX tiene preparada para esta temporada.

¿Cuál será el horario y la ruta de la Carrera de Botargas del Terror?

La Segunda Carrera de Botargas del Terror 2026 se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a partir de las 15:00 horas e iniciará en una zona cercana al Palacio de Bellas Artes, sobre la Av. Juárez, por lo que afectará esta vialidad durante la tarde.

De acuerdo a la SSC, la salida de la carrera será en la Calle López y Av. Juárez y llegará hasta Revillagigedo, mientras que el retorno será hacia el punto de salida. Esta actividad no solo será para los participantes, sino que aquellos que no quieran correr podrán observarla desde las banquetas cercanas y respetando las limitaciones del evento.

¿Cuándo?: Sábado 24 de octubre de 2026.

Sábado 24 de octubre de 2026. Horario: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Recorrido: Av. Juárez a la altura de la calle López hasta Revillagigedo (ambos sentidos).

¿Qué vialidades estarán cerradas por la Carrera de Botargas del Terror y cuáles son las alternativas viales?

Por otro lado, el Centro de Orientación Vial ha informado que por la carrera habrá ciertas modificaciones en la circulación de la zona. La ruta de la carrera tendrá cortes temporales antes y después de la carrera. Estas son las alternativas que se recomienda tomar:

Av. Paseo de la Reforma.

Av. Hidalgo.

Calles alternas al avento.

¿Cómo llegar a la Carrera de Botargas del Terror?

La manera más sencilla para llegar a la Segunda Carrera de Botargas del Terror será por el transporte público, ya que, debido a las diversas actividades en la ciudad, podría haber más tráfico de lo normal.

Las estaciones del metro más cercanas al evento son:

Estación Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

de las líneas 2 y 8. Estación Hidalgo de las líneas 2 y 3.