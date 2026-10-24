Van 424 extorsionadores detenidos en 2 años: SSC

Informe Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer los resultados de las acciones implementadas para prevenir, atender y combatir la extorsión, mediante labores policiales, atención a víctimas, orientación ciudadana, actividades preventivas y coordinación con distintos sectores de la sociedad.

En el marco del segundo informe de Gobierno, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, desde octubre de 2024 a septiembre de 2026, fueron detenidas 424 personas por su probable participación en hechos relacionados con extorsión o tentativa de extorsión.

Además, se atendieron tres mil 14 casos de extorsión telefónica y se realizaron mil 699 orientaciones especializadas, con acompañamiento y seguimiento a las víctimas en cada caso.

En materia de atención ciudadana, la institución informó que personal de la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión de la Secretaría atendió mil 97 casos de extorsión telefónica y brindó 718 orientaciones para canalizar a las víctimas, proporcionarles apoyo y dar seguimiento a cada caso, además, se ofrecieron 349 sesiones de atención psicológica para acompañar a las personas afectadas.

En cuanto a las labores de prevención, se impartieron 328 pláticas en escuelas, empresas, colonias e instituciones gubernamentales, con el propósito de proporcionar información para identificar posibles intentos de extorsión, promover la denuncia y fomentar medidas de protección, asimismo, se realizaron 123 reuniones presenciales y virtuales con representantes del sector empresarial para fortalecer la comunicación y coordinación frente a este delito.

Estas acciones también se desarrollan en el marco del Pacto contra la Extorsión y firmado el 13 de abril de 2026 con representantes del sector empresarial, comerciantes y diversos actores de la sociedad civil, con el objetivo de articular esfuerzos para prevenir este ilícito, fomentar la denuncia y brindar acompañamiento a las víctimas.

Entre las medidas contempladas en esta estrategia se encuentran el fortalecimiento del marco normativo, la creación de un Gabinete contra la Extorsión y de un Centro de Atención Inmediata, el establecimiento de mecanismos de protección para víctimas, testigos y denunciantes, la conformación de redes vecinales, empresariales y comerciales, así como la inhibición de señales de comunicación en centros penitenciarios.

En cuanto a los resultados de estas acciones, dijo la SSC, de enero a la fecha se ha registrado una reducción del delito de extorsión del 8.6 por ciento respecto al año anterior, dato que coincide con la disminución sostenida de los folios registrados por llamadas de extorsión.

En el ámbito normativo, tras la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, se armonizó la legislación de la Ciudad de México para fortalecer las herramientas jurídicas destinadas a prevenir, investigar y sancionar estas conductas, lo que permite robustecer la actuación coordinada de la SSC y la Fiscalía General de Justicia capitalina.