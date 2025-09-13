Otorgan Presea al Mérito de Excelencia Académica a 89 estudiantes en Tecámac

Con su presea en mano y con el triunfo en su corazón, queremos decirles que ojalá mañana sean grandes profesionistas, que sigan destacando y disfrutando de su talento: Wong Romero

Con motivo de reconocer la dedicación y el empeño de 89 alumnos que obtuvieron muy buenos resultados, la alcaldesa Rosi Wong Romero les hizo entrega de la Presea al Mérito y Excelencia Académica, distinción que reconoce su gran disciplina.

Durante el evento, en el cual también se aludió al 200 aniversario de la fundación de Tecámac y de los 178 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec la alcaldesa les pidió a los jóvenes continuar con sus esfuerzos y mantenerse como un ejemplo a seguir.

“Con su presea en mano y con el triunfo en su corazón, queremos decirles que ojalá mañana sean grandes profesionistas, que sigan destacando y disfrutando de su talento. Aporten lo mejor de sí a su comunidad, a su familia y nuestro México”, señaló Wong Romero

Por su parte, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó mediante una videograbación su júbilo por los 200 años de la fundación del municipio de Tecámac, y propuso que, en su honor, se establezca una de las categorías de las preseas sea al mérito Científico y de Investigación “Heberto Castillo Martínez”.

Aunado a estas palabras de felicitación, la senadora Gutiérrez Escalante comentó que el gobierno de Tecámac ha edificado nuevos planteles educativos, en aras de que los jóvenes puedan estudiar en condiciones dignas; en los últimos seis años, simplemente, se han abierto 6 mil 400 espacios educativos para el nivel medio superior.

Asimismo, dio a conocer que para solventar la gran demanda de estudiantes ya se obtuvo la clave de Centro de Trabajo para el municipio por parte del Tecnológico Nacional de México, en donde se pretende un semillero de ingenieros talentosos en los próximos años.