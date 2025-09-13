Por primera vez, Sheinbaum pasa lista en honor a los Niños Héroes

Claudia Sheinbaum Conmemora el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

La presidenta de México Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia conmemorativa del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y por primera vez pasó lista en honor a los jóvenes cadetes, quienes a su corta edad dieron la vida por la defensa de la patria frente a la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847.

El evento se realizó en el Altar a la Patria, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, donde también entregó espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar, tres hombres y tres mujeres. Durante el evento, dos cadetes de la ya mencionada institución pronunciaron la poesía “A la Patria”.

La ceremonia contó con la participación de una cadete del Heroico Colegio Militar, quien dirigió unas palabras, seguida por una salva de fusilería ejecutada por una compañía de 100 cadetes; también, se entonó el Himno del Heroico Colegio Militar.

El general Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, destacó que el pase de lista se trata de un acto solmene para rememorar las hazañas y proezas de los héroes de la patria.

“Jóvenes cadetes del Colegio Militar, apenas adolescentes, asumieron el desafío más sublime que puede encarar un ser humano, defender a la patria con su propia vida.

“Basta remembrar que ante la proximidad al ataque al Castillo de Chapultepec, una cincuentena de alumnos, sin titubeos, con el corazón como escudo y la lealtad como espada, solicitaron permanecer en el Colegio Militar para participar en la batalla y defender la honra nacional”, mencionó.

“Para hacer frente a cualquier adversidad, el valor, pero sobre todo el amor a México, son determinantes”.

Durante el discurso, el general reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas para continuar defendiendo al pueblo de México.

“Nada nos apartará de las misiones que tenemos encomendadas... para nosotros la principal razón de ser y nuestro actuar siempre ha sido velar por la seguridad y el bienestar del pueblo de México”

El evento culminó con el traslado al monumento a los Niños Héroes para la colocación de una ofrenda floral y la formación de una Guardia de Honor.

La jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por funcionarios como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina; y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.