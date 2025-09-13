Suman 13 fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Homenaje al profe de Mate La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos” se reunió este viernes 12 de septiembre para despedir a Eduardo Noé García Morales, fallecido durante la tragedia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

Trece personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 05:34 horas, se reportaron 40 ciudadanos hospitalizados y 30 dados de alta.

Una de las personas que perdió la vida es Alicia Matías Teodoro, abuela que rescató a su nieta durante el accidente.

La mujer contaba con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y tras tres días internada en el hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, perdió la vida.

La llamada “heroína de Iztapalapa” cargaba a su nieta a pocos minutos de que terminará su turno como despachadora de unidades de transporte público en el paradero de Santa Martha, a pocos metros donde ocurrió la explosión.

A pesar de que el cuerpo de Alicia estaba gravemente herido, llevó a su nieta hasta donde se encontraban policías, los cuales, la ayudaron a trasladar en motocicleta a la bebé a un hospital.

Personas fallecidas