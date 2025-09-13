Metrópoli

Al corte de las 10:00 horas, se reportaron 40 ciudadanos hospitalizados y 30 dados de alta

Suman 13 fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Por Jorge Aguilar
Homenaje al profe de Mate. La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos” se reunió este viernes 12 de septiembre para despedir a Eduardo Noé García Morales, fallecido durante la tragedia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.
Trece personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 05:34 horas, se reportaron 40 ciudadanos hospitalizados y 30 dados de alta.

Una de las personas que perdió la vida es Alicia Matías Teodoro, abuela que rescató a su nieta durante el accidente.

La mujer contaba con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y tras tres días internada en el hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, perdió la vida.

La llamada “heroína de Iztapalapa” cargaba a su nieta a pocos minutos de que terminará su turno como despachadora de unidades de transporte público en el paradero de Santa Martha, a pocos metros donde ocurrió la explosión.

A pesar de que el cuerpo de Alicia estaba gravemente herido, llevó a su nieta hasta donde se encontraban policías, los cuales, la ayudaron a trasladar en motocicleta a la bebé a un hospital.

Personas fallecidas

  • Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
  • Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
  • Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
  • Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
  • Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
  • Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
  • Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • Armando Antillón Chávez ​- ​Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero

