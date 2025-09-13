Suman 13 fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Trece personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Al corte de las 05:34 horas, se reportaron 40 ciudadanos hospitalizados y 30 dados de alta.
Una de las personas que perdió la vida es Alicia Matías Teodoro, abuela que rescató a su nieta durante el accidente.
La mujer contaba con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y tras tres días internada en el hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, perdió la vida.
La llamada “heroína de Iztapalapa” cargaba a su nieta a pocos minutos de que terminará su turno como despachadora de unidades de transporte público en el paradero de Santa Martha, a pocos metros donde ocurrió la explosión.
A pesar de que el cuerpo de Alicia estaba gravemente herido, llevó a su nieta hasta donde se encontraban policías, los cuales, la ayudaron a trasladar en motocicleta a la bebé a un hospital.
Personas fallecidas
- Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
- Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
- Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
- Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
- Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
- Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Armando Antillón Chávez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
- Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero