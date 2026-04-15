Vinculan a proceso a mujer que colaboró con el CJNG para extorsionar a adulta mayor

Detenida Ana "N". (FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso de Ana “N”, mujer que extorsionó a una adulta mayor, en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 19 de julio de 2022, la víctima recibió una llamada de un hombre que se identificó como integrante del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, quien le exigió 50 mil pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su hija.

A partir de esa fecha y hasta el 16 de septiembre del mismo año, la víctima realizó 28 depósitos a distintas cuentas bancarias, con lo que entregó un total de 125 mil pesos. Durante ese periodo, las amenazas persistieron.

Una de las cuentas utilizadas para recibir los depósitos estaba a nombre de Ana “N”. Con estos datos de prueba, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión el ocho de abril de 2026, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras localizar a esta mujer en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.