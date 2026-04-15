CDMX presenta plan ambiental para el Mundial 2026 con acciones en residuos, movilidad y turismo sustentable

El gobierno capitalino presentó una estrategia ambiental y social de diez ejes que acompañará las actividades rumbo al torneo de 2026, con medidas que van desde la reducción de plásticos de un solo uso y la separación obligatoria de residuos, hasta la promoción de alimentos producidos en el suelo de conservación y la modernización de rutas de transporte público hacia las sedes futboleras.

El anuncio se realizó en un encuentro público encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, con la participación de funcionarios locales, representantes del gobierno federal y organizadores del Fan Fest que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México del 11 de junio al 19 de julio. Ahí se prevé la asistencia de hasta 55 mil personas diarias durante las transmisiones de los partidos.

Los organizadores del festival informaron que el espacio operará con materiales reciclados en su ambientación, utensilios biodegradables para la venta de alimentos, vasos reutilizables como recuerdo para los asistentes, paneles solares para el suministro de energía, captación de agua pluvial para sanitarios y limpieza, y la eliminación total de pirotecnia.

También se anunció la separación y procesamiento especializado de los residuos generados durante el evento.

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Menos plásticos; más economía

Uno de los ejes es la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso en espacios vinculados con el Mundial. Para ello se implementará un distintivo que reconocerá a comercios y establecimientos que cumplan con la normativa ambiental vigente en la capital.

La medida se concentrará en corredores turísticos, zonas de alta afluencia y sedes de actividades futboleras.

La estrategia se enlaza con la política de separación obligatoria de residuos que entró en vigor este año en la ciudad. Autoridades explicaron que los desechos generados durante el Mundial serán canalizados hacia procesos de reciclaje que ya se utilizan para fabricar mobiliario urbano, como bancas y equipamiento público elaborados a partir de materiales recuperados.

La intención, señalaron, es que la experiencia del torneo refuerce hábitos permanentes en la población sobre separación de basura y reutilización de materiales, bajo el principio de economía circular.

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Productos del suelo de conservación

Otro componente del plan es vincular el consumo durante el Mundial con productores locales del suelo de conservación, que representa alrededor del 60 por ciento del territorio capitalino.

Se promoverá la venta de nopal deshidratado como botana futbolera y miel producida en zonas chinamperas como parte de la bienvenida a visitantes en hoteles y puntos turísticos.

Productores de Xochimilco y Milpa Alta participaron en la presentación para explicar el valor ambiental de estos cultivos, tanto por su aporte alimenticio como por su papel en la conservación del suelo y la biodiversidad.

Las autoridades también informaron sobre la reconversión del enfoque turístico en los embarcaderos de Embarcadero de Cuemanco y Embarcadero de Nativitas, donde se realizan obras de mejoramiento de infraestructura y capacitación a prestadores de servicios para ofrecer recorridos con enfoque ambiental. Se prevé que estos puntos reciban a cientos de miles de visitantes durante la temporada mundialista.

En paralelo, se anunció la creación de un santuario para el ajolote en el Parque Ecológico de Xochimilco, destinado a la conservación, investigación y educación ambiental en torno a esta especie endémica.

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Movilidad pública y reducción de emisiones

El plan ambiental también se articula con la estrategia de movilidad. Las autoridades destacaron la modernización del Tren Ligero Taxqueña–Xochimilco, que duplicará su capacidad y reducirá tiempos de traslado hacia la zona del estadio.

Se promueve que los asistentes lleguen en transporte público o bicicleta, y se anunció la inauguración de una ciclovía que conectará el centro con el sur de la ciudad.

En las colonias aledañas al Estadio Azteca se han instalado miles de sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos familiares como parte de un programa de justicia socioambiental. Estas acciones buscan reducir emisiones, disminuir gastos domésticos y mejorar el acceso al agua.

El gobierno capitalino convocó además a empresas privadas a impulsar el trabajo a distancia durante el periodo del Mundial, con el fin de disminuir la circulación vehicular y la contaminación atmosférica.

Flores, matracas y paisaje urbano

Como parte del entorno urbano, se anunció la colocación de un millón de plantas y flores cultivadas por floricultores de Xochimilco en avenidas principales de la ciudad. La medida pretende mejorar la imagen urbana y, al mismo tiempo, generar ingresos directos para productores locales.

También se promoverá el uso de matracas elaboradas con carrizo extraído de los canales, material considerado invasor, que será transformado por artesanos en instrumentos tradicionales para la afición futbolera, en sustitución de artículos de plástico.

Las autoridades señalaron que todas estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y buscan que el Mundial funcione como catalizador de políticas ambientales que permanezcan más allá del evento deportivo.

El mensaje central, reiteraron, es que la capital pueda recibir a visitantes de todo el mundo sin aumentar su huella ambiental y, al mismo tiempo, visibilizar su riqueza natural, productiva y cultural.