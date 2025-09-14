Conciertos de Oasis dejaron derrama de hasta 54 millones de dólares en CDMX

Concierto de Oasis en CDMX FOTO: BIG BROTHER RECORDINGS (Big Brother Recordings)

La capital mexicana registró una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares, equivalente a entre 850 y 1,000 millones de pesos, tras los dos conciertos de la banda británica Oasis realizados este fin de semana en el Estadio GNP Seguros, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

De acuerdo con la promotora Ocesa, los espectáculos del viernes 12 y sábado 13 de septiembre reunieron a más de 130 mil asistentes. La afluencia impulsó la actividad hotelera en las zonas cercanas al inmueble, donde la ocupación alcanzó alrededor del 80 por ciento.

Los conciertos atrajeron visitantes de distintos estados del país, así como de Reino Unido, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Según Ticketmaster México, la mitad del público provenía de fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana, mientras que un 10 por ciento correspondió a público extranjero procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo.

Las presentaciones marcaron la primera parada de la gira en un país de habla hispana. Ocesa destacó que este hecho confirma a la Ciudad de México como un punto estratégico dentro del circuito internacional de espectáculos en vivo.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresaron a los escenarios en julio con la gira mundial Oasis Live 25’, 16 años después de su separación.