Aseguraron 548 kilos de pirotecnia en el Metro durante festejos patrios

Operativo Pirotecnia asegurada. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro decomisó 548 kilogramos de artículos pirotécnicos durante el operativo “Cero Pirotecnia”.

Con el objetivo de prevenir el ingreso, traslado y venta de pirotecnia, del 1 al 16 de septiembre se contó con la participación de mujeres y hombres policías de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del organismo.

A través de dispositivos móviles, los uniformados realizaron labores de supervisión en trenes, pasillos y zonas de distribución, además, el operativo se desplegó en 12 estaciones del sistema, con especial atención en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, debido a su ubicación en zonas de comercio y su conectividad entre líneas.

De igual forma, oficiales de la Unidad de Policía Metropolitana, a través del agrupamiento Fuerza de Tarea, realizaron la recolección y traslado final de los artículos pirotécnicos asegurados.