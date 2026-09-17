Brinda Rojo de la Vega apoyo a 50 madres buscadoras en platón en la FGR

Ayuda Alessandra Rojo de la Vega con madres buscadoras. (Alcaldía Cuauht)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió a un plantón de madres buscadoras afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de supervisar la instalación de sanitarios móviles y una jornada de atención médica y psicológica para las mujeres.

Son alrededor de 50 madres buscadoras que permanecen en el lugar para exigir atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.

Los sanitarios quedaron instalados para uso de las mujeres que permanecen en el plantón. También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran mientras continúen en el lugar.

“Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirmó Rojo de la Vega, quien señaló que las mujeres llevan años buscando a sus familiares y que, desde la alcaldía, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres buscadoras.

“Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos”, expresó.

Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa y destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.

La madre buscadora señaló que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoció que las facultades de la alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.

Además, la alcaldesa reiteró que, independientemente de las competencias de cada autoridad, por lo tanto, afirmó, la alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance mientras permanezcan en el plantón.

“Son mujeres, son mexicanas, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos”, concluyó.