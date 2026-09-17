Vecinos piden investigar contaminación por residuos de unicel en Huixquilucan

Huixquilucan

Vecinos de Huixquilucan expresaron su preocupación por la presencia de residuos de unicel que, presuntamente, estarían llegando desde una construcción ubicada en la zona de Cuajimalpa, Ciudad de México, y que terminan en un área natural protegida del municipio mexiquense.

De acuerdo con información publicada por Reforma, los habitantes señalaron que los desechos han caído en el Área Natural Protegida de la Barranca Río La Pastora, situación que generó inquietud entre quienes viven cerca de esta zona. Los vecinos atribuyen la presencia del material a los trabajos de construcción de torres de departamentos que se realizan en Cuajimalpa. Ante esta situación, solicitaron que las autoridades ambientales investiguen el origen de los residuos y determinen si existe alguna responsabilidad por el manejo o disposición del material.

El caso vuelve a poner atención sobre los problemas ambientales que enfrentan algunas zonas de Huixquilucan, particularmente aquellas relacionadas con barrancas, ríos y cuerpos de agua que se encuentran en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México. La presencia de residuos de construcción en espacios naturales representa una preocupación para los habitantes, debido a que estos materiales pueden afectar el entorno si no son retirados y manejados de manera adecuada.

Los vecinos pidieron que se realicen las inspecciones correspondientes para conocer de dónde provienen los residuos y establecer las medidas necesarias para evitar que continúen llegando a la barranca. El señalamiento ocurre además en un municipio que ha enfrentado anteriormente problemas relacionados con contaminación de cuerpos de agua. En 2025, habitantes de Huixquilucan denunciaron contaminación en el Río San Joaquín y el vaso regulador El Capulín, además de malos olores relacionados con descargas de aguas residuales.

En ese caso, vecinos obtuvieron un amparo para solicitar acciones de las autoridades encaminadas a eliminar la contaminación, mientras que el Ayuntamiento informó sobre trabajos coordinados con la Comisión Nacional del Agua para atender el problema y evitar que aguas residuales llegaran al río. La situación ambiental de Huixquilucan también ha sido objeto de acciones de autoridades federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió anteriormente una recomendación a autoridades de la Ciudad de México y municipios del Estado de México para fortalecer la inspección y vigilancia en zonas relacionadas con el Río y la Presa San Joaquín.

Actualmente, el gobierno municipal cuenta con una Dirección de Ecología y Medio Ambiente que contempla mecanismos para presentar denuncias ciudadanas en materia ambiental. Mientras tanto, los habitantes que detectaron los residuos de unicel esperan que las autoridades correspondientes revisen el caso y determinen las acciones que deberán realizarse para retirar el material y evitar una mayor afectación al área natural. Los vecinos consideran necesario que exista una investigación sobre el manejo de los residuos generados por la construcción señalada, así como coordinación entre las autoridades de Huixquilucan y Cuajimalpa para atender el problema.

El llamado busca evitar que la situación continúe y proteger la zona natural afectada. También plantea la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los residuos provenientes de obras de construcción, especialmente cuando existe el riesgo de que lleguen a barrancas o espacios considerados de protección ambiental. Por ahora, la principal demanda de los habitantes es que se determine el origen de los residuos, se revise la posible afectación ambiental y se establezcan medidas para impedir que el unicel continúe llegando al área natural protegida de Huixquilucan.