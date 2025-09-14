Proponen memorial en honor a víctimas de la explosión en Iztapalapa

Homenaje al profe de Mate La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos” se reunió este viernes 12 de septiembre para despedir a Eduardo Noé García Morales, fallecido durante la tragedia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

El Partido Acción Nacional en la capital planteó la creación de un memorial en recuerdo de Alicia Matías Teodoro y de todas las personas que perdieron la vida a causa de la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez y el diputado federal Federico Döring, señalaron que el memorial tendría el objetivo de rendir homenaje a las víctimas, así como a los testimonios de solidaridad que surgieron durante la emergencia. En particular, destacaron el caso de Alicia Matías, quien, de acuerdo con versiones de sus familiares, protegió a su nieta durante la tragedia.

La propuesta fue dirigida a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quien solicitaron considerar un acto conmemorativo en fechas próximas. Según explicaron, la iniciativa podría sustentarse en lo establecido en el artículo 72, fracción VI, de la Ley de Víctimas y en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Memoria de la Ciudad de México.

El PAN capitalino planteó que el espacio conmemorativo serviría para mantener presente la memoria de quienes fallecieron y de quienes resultaron lesionados a raíz del siniestro.