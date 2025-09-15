Consulta ciudadana define futuro de proyectos UTOPÍA en Álvaro Obregón y Xochimilco

Parq Parque Japón de Álvaro Obregón

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo la consulta pública sobre la construcción de las UTOPÍAS en el Parque Águilas-Japón, en Álvaro Obregón, y en el Deportivo Xochimilco, donde participaron siete mil 789 personas.

En Álvaro Obregón, cinco mil 228 ciudadanos emitieron su voto, de los cuales 69.8 por ciento respaldó la construcción del proyecto en esa demarcación, mientras que el resto manifestó su rechazo.

En contraste, en Xochimilco la consulta reunió a dos mil 651 participantes, de los cuales 77.3 por ciento decidió que el Deportivo permanezca en sus condiciones actuales, por lo que el proyecto de UTOPÍA no se desarrollará en ese espacio.

El Gobierno capitalino señaló que respetará la decisión de los vecinos y que, en el caso de Xochimilco, con apoyo de la comunidad se buscará una nueva ubicación para el proyecto.

Las UTOPÍAS, explicó la autoridad, son espacios destinados a garantizar el derecho al deporte, educación, cultura, recreación y bienestar de manera gratuita. La actual administración tiene previsto construir más de cien de estos centros en distintas zonas de la ciudad.