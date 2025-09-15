Detienen a Irving, presunto líder de La Unión Tepito; estaba armado y traía dosis de ‘tusi’

Cae líder de la Unión Tepito

La policía capitalina dio un golpe a La Unión Tepito. Irving Herrera Sánchez, conocido como “El Irving”, señalado como jefe de una célula con fuerte presencia en el Barrio Bravo y considerado uno de los delincuentes más buscados en la Ciudad de México, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El operativo que terminó con la detención de líder de la Unión Tepito

La intervención ocurrió en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos hasta confirmar que el presunto líder se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

¿Qué le aseguraron al líder de la Unión Tepito?

La revisión preventiva reveló lo que las autoridades describen como un arsenal en miniatura del narcomenudeo.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que Herrera Sánchez portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga: siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.

El hallazgo terminó por sellar la detención del hombre de 28 años, quien fue trasladado junto con su acompañante al Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

La Unión Tepito bajo presión

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó la captura a través de un mensaje en redes sociales, donde aseguró que la estrategia para debilitar a los grupos generadores de violencia no dará marcha atrás.

La figura de “El Irving” se había consolidado dentro de la estructura de La Unión Tepito como uno de los operadores de confianza en la colonia Morelos y Peralvillo, donde las disputas con La Anti Unión marcan un rastro de violencia en los últimos meses.

Extorsiones a comerciantes, venta de droga y el control de corredores estratégicos en el centro de la ciudad forman parte del historial criminal que hoy sufrió una fractura con su detención.