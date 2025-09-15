Escriben canción a Alicia Matías, la “Abuelita de Iztapalapa”

Abuelita Heroína Alicia Matías Teodoro se mantiene en el hospital recibiendo atención médica.

El creador de contenido Oscar Cortés escribió una canción en memoria de Alicia Matías Teodoro, conocida como “La abuelita de Iztapalapa”, la cuál cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años en la explosión de la pipa en Puente la Concordia.

¿Quién fue Alicia Matías?

Con un tono de rap, el cantante cuenta la historia de sacrificio de la señora quien trabajaba de checadora en la ruta 71 en la CETRAM de Santa Martha, ella cuidaba a su nieta mientras trabajaba cuando el suceso de la explosión ocurrió.

“La abuelita de Iztapalapa” corrió entre las llamas con su nieta en brazos, protegiéndola con su cuerpo hasta que Sergio Ángel Soriano Buendía, policía de la parada de camiones la socorrió, con quemaduras en el 98% de su cuerpo salió del lugar para poner a salvo a Yazlin Azulet.

Abuela Alicia Matías, mujer que cuidaba a su nieta durante la explosión. (Especial)

La mujer de 49 años fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS donde permaneció en terapia intensiva hasta su lamentable deceso.