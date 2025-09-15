Metrópoli

Así operarán las prohibiciones de tránsito este día que se conmemora el Grito de Independencia

Hoy No Circula lunes 15 de septiembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Luego de que intensas lluvias se registraran la línea A fue suspendida hasta la estación Gelatao; caos vial y usuarios buscando alternativas de transporte en la Calzada Ignacio Zaragoza.
Hoy No Circula | lunes 15 de septiembre (Andrea Murcia Monsivais)

Lunes de “fiestas patrias” y de quincena para millones de capítulos. Aunque no es un día feriado oficial, algunos centros educativos y laborales dan algunos permisos parra terminar antes, por lo que el tránsito podría verse reducido. Sin embargo, las prohibiciones vehiculares estarán aplicando con normalidad este lunes para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 5 y 6) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 15 de septiembre:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

Tendencias