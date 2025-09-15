Iztapalapa cancela verbena del 15 de septiembre por tragedia en Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. (Cuartoscuro)

La alcaldía Iztapalapa modificará sus festejos patrios tras la explosión de una pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia. La alcaldesa Aleida Alavez anunció que, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, se suspendió la verbena popular prevista para la noche del Grito de Independencia.

En lugar de los tradicionales festejos, la demarcación únicamente celebrará una ceremonia cívica solemne en la explanada de la alcaldía. También fueron canceladas las seis ceremonias comunitarias que se tenían programadas en distintos puntos del territorio.

“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, expresó Aleida Alavez.

La alcaldesa explicó que la ceremonia será austera y sencilla, pero significativa, ya que permitirá a la población conmemorar a la patria en un contexto de reflexión colectiva. Asimismo, adelantó que por la mañana del 15 de septiembre se llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental en Periférico Oriente y Ermita Iztapalapa, acto que tendrá lugar a las 10:00 horas.

“A pesar de la situación, es importante que sigamos enalteciendo nuestros símbolos patrios como un acto de unidad”, señaló.

Finalmente, la alcaldesa agradeció a la comunidad de Iztapalapa por la solidaridad mostrada en los días posteriores a la explosión, y subrayó que “el pueblo iztapalapense ha demostrado una vez más su fuerza, empatía y solidaridad”.