Legisladores de Morena se reúnen con afectados por despojo inmobiliario en BJ y Cuauhtémoc

Legisladores afirman que acompañarán cada uno de los casos

Las y los legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se reunieron con vecinas y vecinos que fueron afectados por casos de despojo inmobiliario; se identificó que las carpetas de investigación por despojo se concentran principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Durante la reunión se escucharon los casos expuestos por las y los vecinos y los legisladores de Morena se comprometieron a dar seguimiento puntual a cada uno de ellos, reiterando que las víctimas contarán con acompañamiento en todo momento.

Las y los legisladores explicaron la reforma en dicha materia, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recién aprobada; aseguraron que tiene el propósito de fortalecer la prevención y sanción de este delito y garantizar protección efectiva a las víctimas.

Además reconocieron que el despojo afecta el patrimonio de las familias y también su tranquilidad y bienestar, siendo las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las comunidades indígenas quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de situaciones.

Principales cambios en la ley

Entre los principales cambios que ya forman parte de la legislación se explicaron los siguientes:

En el Código Penal se amplían las formas de comisión del delito, incluyendo la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad; se incrementan penas y multas; se establecen agravantes para casos de violencia contra personas vulnerables o uso de documentación falsa, y se reconoce como delito continuado ocupar o impedir el uso de un inmueble tras un requerimiento judicial.

En el Código Civil se redefine la posesión de buena fe, presumiendo mala fe en actos simulados o con títulos fraudulentos, y se nulifican los actos jurídicos que encubran despojos mediante simulación contractual.

En la Ley Registral se establece un mecanismo de control para evitar el registro de escrituras falsas.

En la Ley del Notariado se responsabiliza a las y los notarios por negligencia o mala fe en la autenticación de actos que conlleven despojo.

Las y los legisladores hicieron especial énfasis en que el gobierno de la Ciudad de México ya está actuando en la materia, y que esta reforma se suma a ese esfuerzo para dar una respuesta clara desde la ciudad a esta problemática.

Como resultado del encuentro, se acordó dar seguimiento caso por caso a las denuncias presentadas, en un ejercicio de cercanía que refrenda el compromiso de Morena de construir una ciudad segura, próspera, de buen gobierno y que cuida a todas las personas.