AMVITUR pide a PJCDMX revisar regulación de viviendas turísticas en la capital (Daniel Augusto)

La Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) llamó al Poder Judicial de la Ciudad de México a revisar la regulación aplicable a las viviendas turísticas, al considerar que existen contradicciones entre las disposiciones legales vigentes que dificultan el cumplimiento de los requisitos establecidos para los anfitriones.

El director general de la organización, Sean Cázares Ahearne, señaló que el artículo 61 Sexies de la Ley de Turismo capitalina obliga a los propietarios que registren cuatro o más inmuebles a obtener una clave de establecimiento mercantil mediante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). Sin embargo, afirmó que ni dicho sistema ni la Ley de Establecimientos Mercantiles contemplan una clasificación específica para las viviendas turísticas o estancias turísticas eventuales.

Según la asociación, esta situación genera incompatibilidades administrativas, ya que los anfitriones deben acreditar que el uso de suelo habitacional es compatible con un giro mercantil que, aseguran, no existe de manera específica dentro de la normativa vigente.

Además, AMVITUR cuestionó la disposición que impide renovar el registro de los inmuebles cuya ocupación supere el 50 por ciento de las noches del año, al considerar que ese límite afecta la viabilidad económica de quienes ofrecen este tipo de hospedaje y sanciona el nivel de ocupación, independientemente del cumplimiento de otras obligaciones legales.

La organización sostuvo que regulaciones restrictivas aplicadas en otras ciudades han sido modificadas posteriormente para reducir las cargas administrativas. Como ejemplo, citó el caso de Edimburgo, donde, tras una consulta pública, las autoridades mantuvieron requisitos relacionados con la seguridad y los seguros, pero flexibilizaron otros procedimientos para facilitar el cumplimiento de la regulación.

AMVITUR también vinculó la regulación con el desempeño del sector turístico en la capital. Con base en datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), indicó que entre 2024 y 2025 la Ciudad de México pasó del primer al segundo lugar nacional en número de turistas que pernoctan, al registrar una disminución de 24.9 millones a 23.8 millones de visitantes, equivalente a una caída de 4.7 por ciento.

También señaló que entre enero y mayo de 2026 las divisas turísticas sumaron 15 mil 869 millones de dólares, cifra 0.4 por ciento inferior a la del mismo periodo del año anterior, lo que representó una reducción de 60 millones de dólares.

Ante este panorama, la asociación pidió que las autoridades revisen el régimen jurídico aplicable a las viviendas turísticas para dotar de mayor certeza a los anfitriones y evitar, dijo, que las exigencias administrativas propicien la informalidad en una actividad que calificó como parte de las nuevas tendencias del turismo.