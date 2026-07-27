Oficializan apoyo económico y sistema de cuidados para hijos de personas desaparecidas

Búsqueda Búsqueda de restos humanos en lagunas de la Habana. (Jorge Aguilar)

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el sistema de cuidados para que a niños y niñas familiares directos de personas desaparecidas se les brinde apoyo económico, vivienda digna, seguridad social y programas de deporte y recreación a las infancias.

De esta manera, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México cumplió el acuerdo celebrado el pasado 18 de julio, en el que la jefatura de Gobierno se comprometió a una serie de compromisos para que infancias que no cuentan con sus madre y padre, debido a desaparición, puedan continuar con su desarrollo.

El apoyo consiste en un monto mensual de dos mil 553 pesos por niño y niña, siempre y cuando el beneficiario estudie hasta el nivel licenciatura, monto que se les otorgará a partir del 1 de agosto del 2026.

También los infantes serán acreedores a vivienda digna, sumado a programas de seguridad social y atención al bienestar emocional de los niños y niñas con personal especializado y capacitado en infancias.

También los infantes serán acreedores a vivienda digna, sumado a programas de seguridad social y atención al bienestar emocional de los niños y niñas con personal especializado y capacitado en infancias.

Adicionalmente, se les brindará un programa de derecho al deporte y a la recreación.

Esto obedece a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo primero que la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y, en su Artículo cuarto reconoce el interés superior de la niñez y el derecho de niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades y desarrollo integral.

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados de adoptar medidas de protección especial para garantizar el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, establece la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas, así como el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación.