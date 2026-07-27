DIF Atizapán y Tec de Monterrey convocan a docentes a capacitación para fortalecer escuelas de paz

El Sistema DIF Atizapán, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, Campus Esmeralda, lanzó la convocatoria para participar en la capacitación “Docentes que Inspiran: herramientas para construir escuelas de paz”, dirigida a maestras y maestros interesados en fortalecer la convivencia escolar y promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

La jornada de capacitación se llevará a cabo el próximo 4 de agosto en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Esmeralda, donde las y los participantes podrán adquirir herramientas prácticas para fomentar una cultura de paz dentro de las aulas.

Durante el curso se abordarán temas como la creación de lugares seguros, la promoción de una convivencia respetuosa, el fortalecimiento de la cultura de paz y el desarrollo de estrategias docentes que contribuyan a prevenir conflictos y fortalecer el ambiente escolar.

Los organizadores señalaron que el objetivo es brindar a las y los docentes conocimientos y herramientas que les permitan generar espacios educativos más inclusivos, respetuosos y libres de violencia, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado.

Debido al interés generado por esta iniciativa, las autoridades informaron que únicamente quedan lugares disponibles para la sesión programada el 4 de agosto, por lo que invitaron a las personas interesadas a realizar su registro lo antes posible.

El proceso de inscripción puede realizarse mediante el formulario en línea o escaneando el código QR incluido en la convocatoria, donde también se encuentra información adicional sobre la capacitación.

Con este tipo de acciones, el DIF Atizapán y el Tecnológico de Monterrey buscan fortalecer la formación del personal docente y contribuir a la construcción de Escuelas de Paz.