Septiembre es el Mes del Testamento en Naucalpan: ¡Protege tu patrimonio y da tranquilidad a tu familia!

Participa. Programa Permanente de Testamentos.

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirección de la Tenencia de la Tierra, invita a todas y todos los ciudadanos a participar en el Programa Permanente de Testamentos, una iniciativa que busca fomentar la cultura de la previsión y el orden patrimonial.

Durante este mes, se promueve la elaboración de testamentos de forma accesible, segura y voluntaria. Hacer tu testamento es un acto de responsabilidad que permite dejar en claro tus decisiones y proteger a tus seres queridos.

¿Qué necesitas para participar?

Para realizar tu testamento, solo debes presentar:

Copia de tu Identificación Oficial

Copia de tu acta de nacimiento

Copia de tu CURP

Copia de tu acta de matrimonio (en caso de estar casado/a)

Costo: $850 pesos

Pago directo en la notaría

¿Dónde pedir informes?

Puedes acudir a la Subdirección de Regularización de Tenencia de la Tierra, ubicada en:

Tercer piso, ala B del anexo del Palacio Municipal

Avenida Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador, Naucalpan de Juárez

Teléfonos:

55 5371 8400 Ext. 6682

Directo: 55 5360 6682

Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

No dejes pasar esta oportunidad. Tu testamento es un documento legal que garantiza que tus bienes serán distribuidos como tú lo decidas. ¡Hazlo por ti y por quienes más quieres!