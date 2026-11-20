Alessandra Rojo de la Vega

La comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante el Congreso de la Ciudad de México, fue interrumpida luego de que se registraran agresiones contra vecinos y trabajadores de la demarcación en las inmediaciones del recinto legislativo, donde al menos 10 personas resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron antes del inicio de la mesa de trabajo, cuando un grupo de personas trans que portaba pancartas en contra de la alcaldesa lanzó piedras, botellas, huevos y líquidos contra quienes acudieron a respaldar a la funcionaria; además hicieron pintas en las instalaciones del Congreso ; a la par, otro grupo, cuyos integrantes llevaban el rostro cubierto y gorras, agredió físicamente a vecinos y servidores públicos.

Alessandra Rojo de la Vega señaló que se trata de personas enviadas por la diputada trans, Diana Sánchez Barrios, y de Victoria Sámano, el grupo liderado por la segunda persona también fue señalado de provocar disturbios en la alcaldía el pasado 9 de octubre.

Tras las agresiones, al menos 10 personas sufrieron golpes y traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Una vez iniciada la comparecencia, Rojo de la Vega tomó la palabra para condenar las agresiones y explicar que no podía permanecer en la sesión mientras las personas que la acompañaban eran atendidas por las lesiones sufridas.

“Yo, con mi presencia hoy, no puedo validar las agresiones vividas a las afueras de este Congreso... Lamento muchísimo, Diputada Diana Barrios, que haya traído a toda su horda de delincuentes”, expresó antes de levantarse de la mesa y retirarse del recinto.

En cuanto se levantó la alcaldesa, la diputada Diana Sánchez Barrios trató de seguirla, incluso se paró en una silla, pero sus compañeros de otras fuerzas políticas la detuvieron y protagonizó un altercado con legisladoras de oposición.

La alcaldesa informó que se comunicó con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitar que se detuvieran las agresiones. También señaló que durante las confrontaciones se lanzaron piedras y se colocaron mantas con amenazas en su contra.

Tras abandonar la comparecencia, acompañada por integrantes de su equipo y legisladores del PAN y PRI, anunció que presentaría denuncias por las agresiones físicas y amenazas contra vecinos, trabajadores de la alcaldía y legisladores.

La alcaldesa responsabilizó al grupo parlamentario de Morena por la organización de las agresiones y pidió a la Fiscalía capitalina investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Posteriormente, la diputada Tania Larios del PRI denunció haber sido agredida por Sánchez Barrios y exigió que se investigaran los hechos. En un posicionamiento público, afirmó que no permitiría que la intimidaran y sostuvo que la legisladora morenista debía responder por su comportamiento.

Asegura presidenta del Congreso que sí se solicitó seguridad para comparecencias

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, aclaró que desde el pasado 13 de noviembre solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) medidas de protección y vigilancia para garantizar la seguridad durante las comparecencias de las personas titulares de las 16 alcaldías.

“Desde hace una semana solicitamos formalmente el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Existe un oficio que acredita que realizamos las gestiones preventivas correspondientes. Incluso, esta misma mañana hablé personalmente con su titular, Pablo Vázquez Camacho, para solicitar que se reforzara la seguridad”, expresó.

Mediante el oficio MDPPO/TA/OGS/III/247/2026, dirigido al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, se solicitó implementar medidas de protección y resguardo del recinto legislativo, así como mantener vallada la media luna de las escalinatas de acceso durante las comparecencias.

“La seguridad de todas las personas es una prioridad. Desde la Presidencia del Congreso actuamos con anticipación y seguiremos promoviendo las condiciones necesarias para que los trabajos legislativos se desarrollen con orden y respeto”, puntualizó.

Finalmente, Olivia Garza reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia y llamó a privilegiar el diálogo y el respeto institucional

La comparecencia formaba parte de las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para analizar el Paquete Económico 2027, ejercicio en el que los titulares de las alcaldías presentan sus necesidades presupuestales y prioridades para el próximo año.