Las Adelitas toman el Metro de la CDMX. (Jennifer Garlem)

A las 00:30 horas, cuando la Ciudad de México todavía duerme, las Adelitas comienzan a despertar. No hay tiempo que perder: hay que levantarse, trenzarse el cabello, prestigiarse con la blusa y largas faldas que horas más tarde recorrerán las calles del Centro Histórico.

Frente a los espejos, entre peines, prendas y los últimos detalles de su caracterización, las mujeres se preparan para convertirse en protagonistas de una de las representaciones del Desfile Cívico Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana; sobre todo, para representar a un grupo de mujeres que luchó con armas para defender a su patria.

Las Adelitas se alistan desde las 12:30 horas (Jennifer Garlem)

Antes de las cuatro de la mañana, ya están listas, algunas cargan gallinas y guajolotes; con sus atuendos revolucionarios, se incorporan a las demás tropas y emprenden el camino hacia el Metro. Pero el trayecto no es silencioso: entre cantos, gritos y porras, avanzan con entusiasmo, contagiando la alegría de una jornada que apenas comienza.

Sin importar la hora, hay ciudadanos, niñas y niños esperando su paso; mientras graban con sus celulares saludan a distancia al contingente.

Ya en el transporte público, las faldas largas, las trenzas y los uniformes militares contrastan con la quietud de la madrugada capitalina; adelitas y soldados comparten el recorrido rumbo al punto de concentración, donde continuarán los preparativos antes de participar en el desfile.

Entre ellas está Brenda Pérez, una soldado de la Guardia Nacional de 26 años, originaria de Puebla, quien llegó a la Ciudad de México desde el 28 de octubre para participar en la conmemoración y asegura estar orgullosa de ser mujer militar y representar a una Adelita.

Con poco más de dos años de servicio, Brenda es la primera mujer de su familia en incorporarse al Ejército; en entrevista con Crónica, reveló que desde pequeña admiró a las y los militares, que contagiaron su amor y lealtad por la patria.

Su participación en el desfile representa una experiencia especial y aunque anteriormente ha participado en otros desfiles, cada uno es único. Aunque reconoció que ello también significa pasar esta fecha lejos de sus seres queridos, quienes tendrán que seguirla a la distancia.

Las Adelitas se alistan desde las 12:30 horas (Jennifer Garlem)

“Ya vienes con esta idea de que tu casa es toda la nación”, explicó al hablar de la vida militar, en la que los cambios de adscripción y las comisiones pueden llevar al personal a distintos puntos del país.

“Hoy puede estar en Puebla, donde se encuentra adscrita, y mañana en la Ciudad de México, Guerrero o cualquier otra entidad; pero uno desde que causa alta, ya viene con esta mentalidad”.

Brenda reconoció que la distancia no siempre es sencilla, sin embargo, en las filas de la Guardia Nacional también ha encontrado personas que se convierten en una segunda familia, sin perder de vista que en casa siempre hay alguien esperándola.

Es un honor ser mujer militar

La joven reveló que su madre y el resto de sus familiares están orgullosos de su decisión, nunca imaginaron que ella se convertiría en la primera militar de la familia y que realizaría actividades que antes les parecían lejanas; incluso, su hermano menor ha comenzado a interesarse por la vida castrense y suele preguntarle cómo es su trabajo y qué actividades realiza.

“Se siente muy bonito que otras personas te admiren, pero cuando es tu familia y reconocen lo que haces, le da un plus”, cuenta.

Brenda y la guajolota Emily Zapata (Jennifer Garlem)

Brenda causó alta a los 23 años y ahora tiene como objetivo continuar su carrera militar y ascender de rango. Sabe que el camino exige disciplina y preparación, pero considera que buena parte de los obstáculos también se enfrentan con determinación.

A las jóvenes que tienen dudas sobre incorporarse a la Guardia Nacional o al Ejército les aconseja atreverse a vivir la experiencia, pues considera que conocer la institución desde dentro permite entender el compromiso que implica portar el uniforme.

“El portar el uniforme no es solo ponértelo y ya. Son disciplina, constancia y preparación”, destacó.

La presencia de las Adelitas en el desfile es importante ya que recuerda la participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana de 1910, cuando muchas acompañaron a las tropas como enfermeras, cocineras y combatientes, y contribuyeron al movimiento desde distintos frentes.

Las Adelitas estuvieron listas a las 02:30 de la mañana (Jennifer Garlem)

“Es un orgullo representar a las adelitas, porque a parte de ser mexicana, soy militar y soy mujer”, comentó con una sonrisa.

A 116 años de aquel levantamiento, su legado forma parte de las representaciones históricas que buscan mantener viva la memoria de quienes participaron en la transformación del país.

Este 20 de noviembre, la conmemoración reunió a integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron dos mil 969 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de civiles, charros, niñas y niños.

El desfile incluyó representaciones de los principales acontecimientos y protagonistas de la Revolución, con elementos como el ferrocarril y los caballos, fundamentales durante aquella etapa histórica; además, se reconoció la participación de las mujeres y la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas, en el marco del 60 aniversario del Plan DN-III-E.

Para Brenda, la jornada terminará lejos de su familia, pero con la satisfacción de haber formado parte de una conmemoración que recuerda a otras mujeres que abrieron camino antes que ella; mientras tanto, su historia continúa: con el uniforme puesto, la mirada en sus siguientes ascensos y la convicción de que, como mujer, también puede inspirar a otras a seguir sus pasos.