Comparece Janecarlo Lozano an te el Congreso, solicita aumento de presupuesto del 7%

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, anunció la construcción de nuevos Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN), entre ellos uno de temática invernal, donde se podrá generar nieve para que niñas y niños hagan muñecos, y otro con temática de dinosaurios, similar a Universal Studios, en Hollywood.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario adelantó que al concluir su administración habrá entregado 12 de estos espacios recreativos, de los cuales cuatro ya fueron inaugurados y otros cuatro se encuentran en construcción.

”Vamos a tener un EDÉN invernal, el primer parque público del país en donde va a nevar y las y los niños podrán hacer muñecos de nieve“, dijo ante medios de comunicación.

También detalló que otro de los espacios tendrá una temática de dinosaurios, con una propuesta de entretenimiento similar a la de Universal Studios, en Hollywood, “de esa calidad son los Edenes”, aseguró.

El alcalde se dijo satisfecho con los resultados presentados ante los legisladores y defendió el trabajo realizado durante los dos años de su administración, al asegurar que las acciones en materia de infraestructura, seguridad y recuperación de espacios públicos han permitido mejorar las condiciones de la demarcación.

”La gente de la GAM sabe que trabajamos 24/7. No descansamos. Estamos muy contentos, creo que Gustavo A. Madero va por buen camino; tenemos los parques públicos más grandes de esta ciudad, que son los Edenes, los mejores del país“, expresó.

Solicita incremento del 7% para 2027

Durante la mesa de trabajo, ante las y los legisladores, Lozano solicitó un incremento presupuestal de 7 por ciento para 2027, con el que la alcaldía alcanzaría una asignación de seis mil 803 millones de pesos.

Argumentó que los recursos adicionales permitirán dar continuidad a los proyectos de infraestructura, seguridad, servicios urbanos y atención social.

Como parte de los resultados de su gestión, destacó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gustavo A. Madero ocupa por segundo año consecutivo el primer lugar entre las alcaldías capitalinas por inversión en obra pública, con tres mil 93.5 millones de pesos destinados a infraestructura y recuperación de espacios.

En materia de seguridad, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 28 por ciento; el robo de vehículos con violencia, 67 por ciento, y los homicidios dolosos, 36.2 por ciento, cifras que atribuyó a la estrategia implementada en la demarcación.

También resaltó la incorporación de 112 patrullas nuevas, cuatro mil 500 cámaras de videovigilancia, mil 500 tótems de seguridad y ocho drones con visión térmica e inteligencia artificial.

En servicios urbanos, mencionó la adquisición de más de 200 vehículos y unidades de maquinaria pesada, así como la construcción de 150 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza y la instalación de 30 mil luminarias.

Finalmente, insistió en que el aumento presupuestal solicitado permitirá ampliar los proyectos que, aseguró, benefician a los más de 1.2 millones de habitantes de Gustavo A. Madero.