Operativo Bicicletas decomisadas. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), aseguraron mercancía con un valor de dos millones 115 mil pesos, debido a que no contaba con la documentación que acreditara su legal procedencia y comercialización en el territorio nacional.

Se trata de 49 bicicletas eléctricas, 128 cajas con bicicletas, 149 cajas con accesorios y nueve mil 825 piezas de accesorios, cuyo valor total asciende a dos millones 115 mil pesos.

La acción se llevó a cabo en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, donde personal de la SAF realizó una visita de verificación administrativa a una tienda especializada en artículos de ciclismo.

Durante la revisión, un representante de la SAF solicitó al encargado del establecimiento la documentación que acreditara la legal procedencia de la mercancía, sin embargo, no pudo presentarla.

Posteriormente, los productos fueron trasladados a las instalaciones de la SAF, donde quedaron bajo resguardo de dicha dependencia y custodia de los policías de la SSC.