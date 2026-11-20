Carrera Nocturna Bosque de Chapultepec 2026: horario, ruta y accesos Este sábado 21 de enero se llevará a cabo la Carrera Nocturna del Bosque de Chapultepec que busca ayudar a a rehabilitación y conservación del Orquidario (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Este fin de semana se llevará a cabo la Carrera Nocturna del Bosque de Chapultepec que les permitirá disfrutar una experiencia deportiva nocturna y cultural combinado con la iluminación y experiencias visuales en el bosque.

Aquí te presentamos los detalles del evento.

¿Cuál es el horario, ruta y acceso del evento?

El evento deportivo contará con dos horarios distintos de salida para cada una de las distancia.

La carrera de 6 kilómetros iniciará a las 18:00 horas , recorre a Gran Avenida, Calzada del Rey, avenida Xicoténcatl, sube al Castillo y regresa por Calzada del Rey y avenida del Acuario.

iniciará a las , recorre a Gran Avenida, Calzada del Rey, avenida Xicoténcatl, sube al Castillo y regresa por Calzada del Rey y avenida del Acuario. La carrera de 11 kilómetros iniciará a las 18:30 horas, amplia su recorrido a Los Pinos, Aztlán, avenida de los compositores y Molino del Rey antes de unirse al tramo del Castillo.

Ambas tendrán la salida y la meta en la Primer Sección del Bosque de Chapultepec, a la altura del Altar a la Patria, donde también es el punto de reunión.

La ruta de 6km tiene un límite de 54 minutos, mientras que la ruta de 11 km tiene un límite de 1 hora con 39 minutos. Se recomienda llegar con media hora de anticipación para recoger los kits y paquetes de la carrera, que incluye una playera, número con chip, agua, servicio médico y medalla finalista.

Tras su término, se espera que la entrega de premios comience a las 20:00 horas en el lugar del evento, asimismo, se entregarán 3 lugares en la categoría femenil y 3 lugares en la varonil.

Estacionamiento y transporte cerca del lugar

Cerca del punto de partida, está la estación Chapultepec de la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio. También está la estación Chapultepec o Gandhi del Metrobús Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte.

En caso de acudir en vehículo particular, puedes utilizar el estacionamiento de la Segunda Sección, evitando estacionar en doble fila o lugares prohibidos. Los organizadores, recomiendan asistir en transporte por aplicación.

¿Aún puedo inscribirme la Carrera Nocturna de Chapultepec?

El registro a la carrera ya se encuentra cerrado, actualmente, se encuentra categorizada como ‘agotada’ en su sitio oficial, el evento tenía como cupo máximo la inscripción de 5,000 participantes.

Su costo de inscripción iba desde los $675 a los $750 pesos, más cargos por servicio. La edad mínima para participar es de 15 años cumplidos al día del evento.

¿Cuál es el motivo del evento en el Bosque de Chapultepec?

La Carrera Nocturna del Bosque de Chapultepec busca recaudar fondos para la rehabilitación y conservación del Orquideario del lugar, el cual es uno de los espacios naturales más emblemático y valiosos de la Ciudad de México.

Esta es impulsada por el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, así como por la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec y Adidas. También cuenta con Fundación Metlife y Mezz como aliados, bajo la logística de Asdeporte.