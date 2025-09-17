Centros de Conservación de la CDMX ofrecen actividades educativas por Fiestas Patrias

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) anunció que del 13 al 21 de septiembre se realizan actividades educativas en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la biodiversidad mexicana.

México es considerado uno de los países megadiversos del mundo, al concentrar alrededor del 12% de la fauna y el 10% de la flora global. Entre sus especies emblemáticas se encuentran el águila real, el lobo mexicano y el ajolote de Xochimilco, todas ellas representativas tanto de la cultura como de los ecosistemas del país.

Las actividades, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, incluyen charlas interactivas, talleres para niñas y niños, juegos, rompecabezas, memoramas, lotería, armado de máscaras y dinámicas enfocadas en la conservación de especies. El público también puede conocer ejemplares de fauna como el puma, el ocelote, el cacomixtle, la guacamaya y el tlacuache, entre otros.

La Sedema agregó que la conservación de especies endémicas cumple un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, al intervenir en procesos como la polinización, la dispersión de semillas o el control de poblaciones. De acuerdo con la dependencia, el reconocimiento de su valor ecológico y cultural contribuye a fortalecer el compromiso social con el cuidado de la naturaleza.

Los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México abren de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, y ofrecen un espacio para el aprendizaje y la convivencia familiar en torno a la fauna nacional.