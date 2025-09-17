Van 20 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Autoridades inspeccionan algunos de los autos o camiones dañados por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Veinte personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 10:00 horas, 32 personas permanecen hospitalizadas y 33 fueron dadas de alta.

Una de las víctimas mortales es Fernando Soto Munguía, operador de la unidad. Tras seis días hospitalizado, murió en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

Personas fallecidas