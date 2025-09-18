Naucalpan refuerza el servicio de recolección de residuos para garantizar comunidades más limpias

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, intensifica las acciones para fortalecer el servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio, con el objetivo de brindar a las familias naucalpenses comunidades más limpias, ordenadas y dignas.

Durante una jornada de supervisión en la colonia Lomas de San Agustín, Montoya constató personalmente el funcionamiento de una de las rutas de recolección, verificando que las unidades cumplan con los horarios establecidos y que el servicio llegue a cada colonia de manera puntual. Esta supervisión, explicó, forma parte de una estrategia integral que busca no solo mantener la eficiencia del servicio, sino también garantizar la cercanía entre gobierno y ciudadanía.

El edil subrayó que desde la base operativa, integrada por 18 unidades entre compactadores, camiones y camionetas, se cubren diariamente decenas de rutas que benefician a miles de familias en diferentes puntos del municipio. De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Públicos, en cada recorrido se levantan aproximadamente 9 toneladas de residuos, lo que refleja la magnitud del esfuerzo desplegado por las y los trabajadores municipales.

“Estamos reforzando uno de los servicios más sensibles para la población: la recolección de basura. Una Naucalpan limpia significa también una Naucalpan más sana, donde se cuida la salud de la gente y se fortalece el sentido de comunidad”, señaló el presidente municipal.

Montoya reconoció el compromiso del personal que día a día enfrenta largas jornadas de trabajo para mantener el municipio en mejores condiciones. Asimismo, destacó que el cuidado del entorno no depende únicamente del gobierno, sino también de la colaboración ciudadana para separar residuos, respetar horarios de recolección y mantener limpias las áreas comunes.

La administración local ha identificado que un servicio eficiente de recolección impacta directamente en la calidad de vida, al reducir riesgos sanitarios, mejorar la imagen urbana y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Por ello, además de la supervisión de rutas, se trabaja en la modernización de la flotilla vehicular y en la capacitación constante del personal, con el propósito de ofrecer un servicio cada vez más profesional y cercano a la gente.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de un plan integral de fortalecimiento de los servicios públicos, que contempla desde el alumbrado y el bacheo, hasta la seguridad en los espacios públicos. “La limpieza es una responsabilidad compartida y estamos convencidos de que si trabajamos en conjunto, autoridades y ciudadanos, lograremos un Naucalpan digno y en mejores condiciones para todas y todos”, expresó Montoya.

La administración municipal sigue trabajando por el bienestar de la población, asegurando que la recolección de residuos sólidos continúe siendo un servicio eficiente, confiable y prioritario para la salud y el desarrollo de Naucalpan.