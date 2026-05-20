Delfina nombra a nuevos titulares en el Tribunal Estatal de Conciliación, el ISSEMYM y áreas del gobierno mexiquense

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez tomó protesta a nuevos funcionarios que asumirán cargos en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como en las secretarías del Trabajo y de Movilidad.

Los nombramientos fueron el de Alma Juárez Bautista como presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es licenciada en Derecho y maestra en Economía y Regulación de los Servicios Públicos. Ha ocupado cargos relacionados con relaciones laborales y administración pública.

Antonio Jaymes Núñez fue designado director general del ISSEMYM. Es médico cirujano con maestría en Administración y ha desempeñado funciones dentro del instituto, entre ellas la coordinación de servicios de salud y la dirección de un centro médico.

En la Secretaría del Trabajo, Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama asumió la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Cuenta con formación en Derecho y medios alternos de solución de conflictos, además de experiencia en conciliación laboral y mediación.

José Francisco Cabrera Anaya fue nombrado director general de Empleo y Productividad, mientras que Omar Mañón Juárez ocupará la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral. Ambos han desarrollado parte de su trayectoria profesional dentro de dependencias estatales vinculadas al ámbito laboral.

Por otra parte, en la Secretaría de Movilidad, Roberto Juan Morales Lagunas fue designado director general de la Zona I y Fabián Alfredo Corzo director general de la Zona III. Ambos cuentan con experiencia profesional en áreas relacionadas con movilidad, transporte y administración pública.