“Las y los habitantes de Iztacalco son testigos de los resultados”, celebra alcaldesa

Alcaldesa de Iztacalco rinde cuentas ante el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, se dijo contenta — tras comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México— porque la ciudadanía es testigo de que en la demarcación se trabaja para mejorar la vida de las y los habitantes, “la gente ve los resultados en las calles”.

“Somos una alcaldía que no estamos haciendo mucha hincapié en lo que no necesita la gente. La gente en Iztacalco, cuando yo llegué, necesitaba servicios, necesitaba iluminación, necesitaba poda, necesitaba banquetas, necesitaba repavimentado. Entonces es lo que estamos haciendo, haciendo lo principal”, comentó a medios.

Al rendir cuentas, Lourdes Paz señaló que los resultados, en distintos rubros, reflejan el trabajo de una administración comprometida con la honestidad, la eficiencia y el combate frontal a la corrupción.

“Es un Gobierno que ha puesto en el centro las necesidades reales de la comunidad para convertirlas en acciones concretas y beneficios tangibles para las familias de Iztacalco”.

Detalló que para que las y los vecinos se sientan seguros primero deben contar con calles dignas, iluminadas y transitables, “algo que nunca se había visto en esta alcaldía”, dijo, al señalar que una de las prioridades es la infraestructura urbana ya que cuando se recuperan las calles, se previene la violencia y se reducen las condiciones que permiten la delincuencia.

En este sentido, informó que se destinaron 56 millones 38 mil 570 pesos para la modernización de 14 mil 521 luminarias en 22 colonias de la demarcación; además dio a conocer que proyecta invertir 30 millones de pesos para la rehabilitación de la red secundaria de drenaje y alcantarillado, en beneficio de 83 mil 806 habitantes.

La alcaldesa también destacó acciones como el Gabinete de Seguridad y las Mesas de Construcción de Paz, que se hacen en conjunto con el Gobierno local y el federal.

Detalló que Iztacalco es una de las únicas alcaldías que realiza operativos a las 9:00 de la noche, a las 2:00 de la mañana y de 4:00 a 5:30 de la mañana. “Operativos que se hacen cuando la gente llega a su casa, cuando está durmiendo y cuando sale de su casa”.

“Yo quiero que la ciudadanía vea que su alcaldesa está ocupada, que la policía esté presente en las calles; que esté caminando y que vea y sienta los resultados. De octubre a abril hemos hecho más de 2000 operativos”, añadió.

Alcaldía lista para el Mundial

Lourdes Paz aseguró que la demarcación que gobierna está preparada para recibir a los visitantes y turistas durante el Mundial; no solamente en materia de organización, sino también con las y los vecinos.

“En nuestra alcaldía es el pan de cada día, el centro de espectáculos más grande de este país está en Iztacalco, entonces estamos acostumbrados a tener eventos masivos, estamos acostumbradas y acostumbrados a trabajar en este tipo de situaciones”, destacó.

Además recordó que en marco de la justa deportiva, muchos espacios públicos fueron modernizados y dignificados para que las y los habitantes disfruten y se unan a la celebración.

“Queremos que el Mundial se viva desde el barrio, que el Mundial se viva desde la colonia, que el Mundial se viva en las calles, en los mercados, que nuestra gente de Iztacalco pueda disfrutar y que echen cascarita”.

Para concluir, la alcaldesa se comprometió a seguir transformando Iztacalco, no solamente con luminarias, sino con servicios integrales.

“Amigas y amigos de Iztacalco, ustedes lo han visto, llegamos a intervenir integralmente. Sepan que vamos a seguir trabajando arduamente hasta que transformemos Iztacalco completamente”.