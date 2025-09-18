Piden que la Policía Cibernética investigue la falsa alarma de explosivo en Facultad de la UNAM

Protocolo de seguridad en Facultad de la UNAM (Rogelio Morales Ponce)

Luego de que la madrugada de este jueves la Facultad de Economía de la UNAM, en Ciudad Universitaria, recibiera un aviso anónimo sobre una supuesta amenaza de bomba en el plantel, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, inspeccionaron las instalaciones donde no se encontró ningún artefacto sospechoso.

La Universidad informó que, una vez concluida la inspección y que se descartó la presencia de algún dispositivo explosivo que pusiera en riesgo a la comunidad y sus instalaciones, las actividades académicas y administrativas fueron reanudadas.

También se informó que las autoridades universitarias dieron parte de los hechos a la Fiscalía capitalina, al igual que a la Policía Cibernética con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y que se logre identificar el origen de las amenazas anónimas.

Debido al aviso recibido, los planteles de la Facultad de Economía y de Derecho fueron desalojados medientes el “Protocolo ante Artefactos Explosivos en Instalaciones Universitarias”.