Sandra Cuevas cuenta su verdad: “El Choko me empezó a coquetear; no sabía de tantos delitos”

Conferencia de prensa de Sandra Cuevas Calificó de "efímera" su relación con Alejandro "N", alias El Choko, (Cuartoscuro)

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrentó los señalamientos sobre su vínculo con Alejandro Mendoza, alias El Choko, detenido el 10 de septiembre en Ecatepec por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada. En conferencia de prensa, la política capitalina decidió no ocultar la relación, aunque dejó claro que se trató de un acercamiento breve.

“Yo no voy a negar mi relación con él; sin embargo, quiero decirles que aunque se portó bien conmigo en las veces que lo vi, mi relación con él fue efímera. Yo conocí a El Choko, el primero de marzo de este año”, expresó ante los medios.

Sandra Cuevas y el coqueteó de “El Choko”

Cuevas relató cómo inició el contacto: “Me empieza él a conquistar, a coquetear dos meses después, y de ahí nos encontramos en el Acamoto. Había música, me invita a bailar”.

Explicó que en aquel tiempo no percibía nada irregular en él, pues al contrario de lo que se esperaría de alguien vinculado con actividades ilícitas, buscaba exposición mediática. “Yo en ese momento no veía nada malo en El Choko porque se supone que cuando alguien es delincuente, lo que quieres es esconderte y él buscaba reflectores, él buscaba ser mediático, él buscaba estar cerca de Sandra Cuevas”, afirmó.

La relación de El Choko y Sandra Cuevas

La exalcaldesa insistió en que los encuentros fueron contados y sin profundidad: “Jamás tuve mayor conversación con él, jamás estuve enterada de que fuera una persona con tantos delitos como lo están ahora señalando. También debo decirlo, no hay una sentencia todavía, todavía no hay una sentencia que nos diga realmente quién es El Choko”.

Sandra Cuevas (Mario Jasso)

De acuerdo con su versión, la relación terminó días antes de la rodada que organizó en la capital a finales de agosto. “Fue una relación más, no fue nada importante. Él publicaba cosas, yo publicaba otras de él, veíamos que nos daba muchos seguidores y seguimos con esa dinámica”, explicó.

Sandra Cuevas: ¿Por qué nada más me muestran a mí?

Cuevas también denunció que su nombre ha sido usado para atacarla políticamente. “¿El Choko no tenía más amigos que Sandra Cuevas? Trabajó para Vilchis, hizo que ganara su campaña, para Azucena Cisneros y estaba ligado a muchas asociaciones civiles. ¿Por qué nada más me muestran a mí? ¿Por qué no me dejan trabajar en paz? ¿Quién está orquestando todo contra Sandra Cuevas?”, cuestionó.

Al finalizar, lanzó una frase que ella misma describió como personal y política: “Mi primer delito fue amar, no querer reconocer que me dolía, por lo que empecé a tener pareja tras pareja. Mi segundo delito fue querer hacer política, ser diferente, hacer política en el barrio, en las calles, en los pueblos. La única forma en que me detendrán será cuando me maten o me metan a prisión”.

La captura de El Choko

El 10 de septiembre, El Choko fue detenido en un restaurante de Plaza Las Américas, en Ecatepec, mientras se encontraba acompañado de su madre y colaboradores. Las autoridades lo señalan por extorsión, invasión de propiedades, tráfico de drogas, homicidios y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El 17 de septiembre fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro, motivo por el que permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano.