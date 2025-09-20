Tras señalamientos de extorsión, destituyen a directora de Santa Martha Acatitla

Seguridad Ropa tendida de mujeres reclusas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Graciela López Herrera)

La directora del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, Susana Ramírez, fue destituida de su cargo luego de distintos señalamientos de extorsión, corrupción y violencia que se registraron al interior. La exfuncionaria se vio obligada a entregar el cargo este viernes 19 de septiembre.

Meses atrás Susana Ramírez fue acusada por internas de extorsión y corrupción, este diario documento dos casos en los que la exdirectora estaba involucrada en una red que cobraba “derecho de piso” a quienes laboran en el lugar, incluso exigían pagos por producto vendido.

Quienes no cumplían con la cuota, eran amenazadas o golpeadas severamente. Fueron más de diez internas las que denunciaron este tipo de crimen.

Además, fue grabada en video pidiendo un depósito bancario de cinco mil pesos a la madre de una interna que murió dentro del penal y quien previo a su muerte denunció que estaba siendo extorsionada por un grupo de compañeras del reclusorio.

Las anomalías detectadas fueron denunciadas por la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, la diputada Rebeca Peralta, del Partido Verde, quien en tribuna del pleno solicitó visitas de supervisión sorpresivas al penal. Pero el grupo mayoritario, Morena, no apoyó su iniciativa, pese a que son de la misma alianza.

Internas que presenciaron la destitución relataron que la exfuncionaria fue custodiada hasta la entrada por personal de seguridad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aún no nombra al nuevo titular del penal y es la Jefa de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad, Pamela Olguín Casas, quien está a cargo del despacho de la dirección.