Protección Civil auxilia a personas tras incidente en línea Trolebús Chalco-Santa Marta

Trolebús Chalco-Santa Marta

El Gobierno del Estado de México y elementos de Protección Civil estatal brindaron atención inmediata a 20 personas lesionadas tras el choque de una unidad de la Línea Trolebús Chalco-Santa Marta, en la Estación Covadonga.

De el total de personas, 18 fueron revisadas en el lugar y dos fueron trasladadas a un Hospital del IMSS en Chalco, donde se reportan estables y fuera de peligro.

En las labores de auxilio participaron Cruz Roja, Servicio de Urgencias Médicas del Estado de México (SUEM), Bomberos de Chalco, unidades municipales de Protección Civil de Amecameca, Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco, así como la Policía Estatal y municipal de Chalco y servicios médicos particulares.