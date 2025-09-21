Memorial frente a Bellas Artes visibiliza feminicidios y cuestiona cifras oficiales Madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada realizan jornada de visualización y exigencia de seguimiento a casos frente al Palacio de Bellas Artes. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Un memorial compuesto por cruces y estructuras rectangulares en color rosa, con la palabra “feminicidio” escrita en letras negras, fue instalado frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México por Madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada.

La acción busca visibilizar a las víctimas, exigir seguimientos a los casos de desaparición, además de denunciar que, pese a los reportes oficiales de disminución en este delito, la violencia contra las mujeres persiste en el país.

El memorial se suma a otras expresiones de protesta en ese espacio, como la Antimonumenta, y pretende mantener vigente la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias.

De acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2025 se registraron 20 feminicidios en la Ciudad de México, una disminución respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, colectivos feministas y familiares insisten en que el fenómeno no ha dejado de cobrar vidas y que aún enfrentan impunidad y falta de acceso a justicia.

El memorial instalado frente a Bellas Artes, según han asegurado manifestantes, funcionará como recordatorio de esta problemática y como un reclamo al gobierno federal para que el discurso de reducción de casos no opaque la gravedad de la violencia de género en el país.