Aplazan audiencia del “Irving” de la Unión Tepito, defensa pide más tiempo para aportar pruebas

Detenido Irving, líder de "La Unión Tepito". (SSC)

La defensa de Irving “N”, uno de los líderes del grupo criminal “La Unión Tepito” solicitó que se les concederá el último plazo para aportar datos de prueba que comprueben la presunta inocencia del sujeto y sea puesto en libertad.

Específicamente, los abogados solicitaron el “término 144”, que se se refiere al plazo legal de 144 horas que un imputado puede solicitar en el proceso penal mexicano para que el Juez de Control resuelva su situación jurídica, ampliando el plazo inicial de 72 horas, y que se aplica en casos donde el imputado o su defensa necesiten más tiempo para preparar su estrategia legal.

Por lo tanto, el próximo 23 de septiembre se reanudará la audiencia en la que se determinará su es vinculado a proceso.

En un año, las autoridades capitalinas han capturado a más de 40 integrantes del grupo criminal “La Unión Tepito”, entre los que destacan sus más importantes líderes y delincuentes que comercializan altas cantidades de droga hacia varias alcaldías y Estado de México.

El criminal fue detenido el pasado 15 de septiembre en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.

Toda la fuerza para desmantelar a la Unión Tepito

Varios de estos objetivos prioritarios, son considerados como los más sanguinarios y peligrosos, como “El Chori” y “El Huguito”, los cuales, han provocado graves masacres, en las que colaboraron jóvenes que reclutaron, que deseaban integrarse a las filas de la célula criminal tepiteña, a ellos, les entregaban armamento para que aprendan el modus operandi de la Unión.

El grupo delictivo que controla el centro de la capital, específicamente la alcaldía Cuauhtémoc, ha sufrido bajas importantes, “brazos” que eran fundamentales para controlar a los comerciantes de la colonia Centro y en el barrio de la Merced, donde exigen altas cifras monetarias a los locatarios a cambio de no atentar contra su vida.

La más importante de estas capturas fue la detención de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias “El Chori”, uno de los máximos líderes más buscados por la Fiscalía capitalina. El hombre fue detenido en la zona de Picacho Ajusco, en el sur de la capital.

El sujeto está relacionado con delitos de extorsión, secuestro, asesinatos, venta de droga y desapariciones, teniendo como centro de operaciones, varios domicilios de la calle República de Paraguay, en el Centro Histórico de la capital. Igualmente, se dedicaba a reclutar a jóvenes que desearan integrarse a sus filas.

De manera paralela, cayeron Roldán Martínez, “El Robert”, César Figueroa Ledesma, “El Gordo”, Juan Quintero Cortés, “El Juancho”, Jesús Caballero Fregoso “El Chuy” y Arturo Quintero Cortés; presuntos delincuentes liderados por Luis Fernando Contreras Martínez alias “El Barbas” y que también están relacionados con “El Chori”.

Otra de las cabezas importantes de la banda es David Omar “N”, alias “El Piwi”, el cual, en enero, asesinó a un hombre, a manera de desquite por la muerte de su primo, quien falleció a tiros en el Deportivo Maracaná, en Tepito.

También, cayó “El Dither”, cabecilla de la célula delictiva, que fue detenido durante una balacera en las inmediaciones del mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Bryan “N”, alias “El Pozoles”, fue capturado junto a su pareja Kasandra “N”, en la colonia Roma Norte, encargado de coordinar los delitos de extorsión, cobro de piso, homicidio, venta y distribución de droga y robo.

Francisco “N”, alias “Paco Verrugas”, tenía un narcolaboratorio y centro de distribución de droga en la alcaldía Venustiano Carranza.

José Mauricio “N”, fue detenido alias “El Tomate”, uno de los principales operadores de la estructura criminal; durante su aprehensión, portaba 160 bolsas de plástico con marihuana; 400 dosis con cocaína; un arma de fuego calibre nueve milímetros con cargador.

Junto con el “Tomate” fueron detenidos Alfredo “N” y Jordan “N”, presuntos colaboradores de la Unión. Este sujeto falleció en reclusión tras complicaciones por una cirugía bypass para bajar de peso, que se realizó cuando ingresó al cártel.

“El Tomate” se encuentra relacionado con una balacera ocurrida el 14 de septiembre de 2018, en la Plaza Garibaldi que dejó seis personas sin vida y siete heridas; de igual manera estaría vinculado con los delitos de extorsión, homicidio, venta y distribución de droga y cobro de piso.

“El Tomate” formaba parte del círculo cercano de Roberto “N”, alias “El Betito”, quien se encuentra recluido en un penal federal.

Juana Patricia “N” es señalada de administrar los ingresos por la venta de droga, con zona de acción criminal en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, fueron detenidos Camila Ixchel “N”, de 21 años de edad y su cómplice Michelle “N”, presuntos distribuidores de narcóticos que genera la Unión Tepito en esa demarcación.

Los detenidos también estarían implicados en delitos de homicidio, distribución, compra, venta de droga, extorsión en su modalidad de cobro de piso y robo.

Las autoridades mantenían investigaciones en dos inmuebles localizados en las colonias Anáhuac y Anáhuac Segunda Sección, los cuales servían como centros de almacenaje y distribución de drogas, por lo que se realizaron vigilancias en las inmediaciones.

Por Axel “N” se ofrecía una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos que facilitaran su captura.

Axel “N” es acusado del delito de asociación delictuosa, debido a que el hombre se encargaba de extorsiones, así como de la venta y distribución de drogas en las colonias Roma, Condesa y Polanco.

El hombre, además, se habría desempeñado como sicario del grupo delictivo y estaría relacionado con la desaparición de una persona, ocurrida el nueve de febrero de 2019.

Igualmente, la policía capitalina detuvo a Gael Alexander “N”, joven de 18 años que integra el grupo delictivo “La Unión Tepito”, presunto responsable de homicidios, extorsiones, cobro de piso y venta de drogas en la zona centro de la capital.

El sujeto se exhibía en redes sociales con armas largas y droga, además amenazaba con asesinar a los miembros del grupo antagónico “La Anti Unión Tepito”.