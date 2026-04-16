Choque de trolebús en Chalco deja 20 personas lesionadas; investigan causas del incidente

Esta mañana, una unidad de la Línea 11 del trolebús Santa Marta-Chalco se vio involucrada en un accidente vial al impactarse contra la estructura metálica ubicada en el acceso a la estación La Covadonga, sobre Avenida Solidaridad, en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias.

De acuerdo con información difundida por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), el incidente ocurrió cuando la unidad circulaba por el carril confinado en dirección hacia Chalco y se estrelló contra un poste de la vía al ingresar a la estación.

Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó apoyo médico para atender a las personas que viajaban a bordo.

En total, 20 personas fueron trasladadas de manera preventiva a distintos centros médicos para valoración.

De forma preliminar, las autoridades indicaron que ninguna presenta lesiones que comprometan su integridad, aunque varias resultaron con contusiones derivadas del golpe. Paramédicos y personal de protección civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de quienes requerían revisión clínica.

Testimonios de usuarios refieren que, tras el choque, se vivieron momentos de confusión dentro de la unidad, ya que el impacto fue repentino.

Algunos pasajeros descendieron por sus propios medios mientras llegaban los cuerpos de emergencia. La zona fue acordonada para facilitar las labores de atención y el retiro del vehículo siniestrado.

El STE informó que el operador fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y que se inició una revisión técnica y administrativa para determinar las causas del accidente. Hasta el momento no existe una versión oficial definitiva sobre lo que originó la pérdida de control de la unidad.

Mientras se realizaban las maniobras para retirar el trolebús y liberar la circulación, el servicio en la Línea 11 operó con marcha de seguridad, lo que generó algunos retrasos en el traslado de usuarios que utilizan esta ruta para conectar el oriente del Estado de México con la Ciudad de México.

La estación La Covadonga forma parte del trazo elevado que conecta Chalco con Santa Marta, en Iztapalapa, y es uno de los puntos de ascenso y descenso más utilizados en este tramo. La línea es considerada estratégica para la movilidad metropolitana debido al volumen de personas que diariamente la utilizan para desplazarse entre ambas entidades.

El organismo operador señaló que dará seguimiento a la evolución de la salud de las personas lesionadas y que brindará el apoyo necesario. Asimismo, indicó que continuará con las investigaciones para establecer con precisión qué provocó el impacto y, en su caso, aplicar las medidas preventivas correspondientes.

Las autoridades pidieron a la población considerar posibles demoras durante el resto de la jornada mientras se normaliza por completo la operación del servicio en este corredor de transporte público.