“Estadio de México. Destino Futbolero”: La adrenalina desde los pueblos mágicos del Edomex

Edomex

Ante los preparativos por el más grande evento futbolista, el Estado de México demuestra ser un destino turístico que combina la emoción de este deporte con su riqueza cultural, histórica y natural, por ello invita a descubrir y disfrutar sus Pueblos Mágicos y rutas turísticas.

Bajo el lema “Estadio de México. Destino Futbolero”, la entidad busca demostrar ante el mundo su diversidad turística.

“Es una gran oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y la calidez que caracteriza a nuestro pueblo, pero en especial la grandeza de nuestro estado”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Invita a disfrutar sus pueblos mágicos entre los que destacan Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Teotihuacán, además de los 25 Pueblos con Encanto que preservan tradiciones, arquitectura y costumbres del territorio mexiquense.

Esta entidad cuenta con cuatro sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Camino Real de Tierra Adentro, el Acueducto del Padre Tembleque y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que se han posicionado como referentes culturales y naturales de talla internacional.

Además este entidad incorpora nueve rutas turísticas, como la Ruta de la Flor, la Ruta Mariposa Monarca y la Ruta de la Fe y Espiritualidad, que permiten a las y los visitantes recorrer distintas regiones y disfrutar experiencias auténticas.

El objetivo es aprovechar la realización de este gran evento en nuestro país para impulsar la economía local y de este modo obtener beneficios directos para las comunidades.