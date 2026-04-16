CDMX incorpora a personas de 57 a 59 años al Ingreso Ciudadano Universal

La Ciudad de México comenzó la incorporación de personas de entre 57 y 59 años al programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU), un esquema de transferencias monetarias que otorgará 2 mil pesos bimestrales a quienes cumplan únicamente con ese rango de edad y residan en la capital.

La meta para este año es integrar a 155 mil personas, tras haber apoyado a 80 mil en 2025 y sumar ahora a 20 mil más en esta nueva etapa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el ICU forma parte de un esquema escalonado de apoyos que busca cubrir a la población desde los 57 años y enlazar este beneficio con otros programas conforme avanza la edad.

Quienes ingresan al ICU recibirán el apoyo hasta cumplir 60 años, momento en el que podrán acceder al programa de Mujeres y Hombres Bienestar, que otorga 3 mil pesos bimestrales, y posteriormente, a los 65 años, a la Pensión Universal para Adultos Mayores, actualmente de 6 mil pesos bimestrales a nivel federal.

El único requisito para acceder al ICU es la edad. No se consideran condiciones socioeconómicas, estado laboral ni composición familiar. El apoyo se entrega por persona, por lo que en un mismo hogar pueden registrarse dos beneficiarios si ambos se encuentran en el rango establecido.

Clara Brugada señaló que esta política se apoya en la idea de que, a partir de los 57 años, se incrementan las dificultades para conservar un empleo estable y se multiplican los problemas de salud, por lo que el apoyo busca funcionar como un ingreso complementario en una etapa vulnerable previa a los programas para adultos mayores.

También destacó que este esquema se suma a un conjunto de programas sociales que, según cifras del gobierno local, alcanzan en conjunto a más de 2.5 millones de personas en la ciudad.

CDMX incorpora a personas de 57 a 59 años al Ingreso Ciudadano Universal

Derecho vinculado al ingreso mínimo vital

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, planteó que el ICU no debe entenderse sólo como una transferencia económica, sino como el reconocimiento de un derecho social asociado al concepto de ingreso mínimo vital, ya contemplado en la Constitución capitalina.

Desde esta perspectiva, el programa busca garantizar que todas las personas cuenten con un ingreso por el hecho de ser personas, bajo un criterio de universalidad definido únicamente por la edad.

El funcionario subrayó que este esquema permite una transición automática hacia otros apoyos conforme se cumplen los 60 y 65 años, lo que configura una red continua de protección social a lo largo del envejecimiento.

En el acto también se informó que la ciudad mantiene otros programas de transferencias y servicios, como apoyos desde el nacimiento en los primeros mil días de vida, becas para estudiantes de universidades públicas y apoyos a mujeres embarazadas, como parte de una estrategia que combina apoyos monetarios con infraestructura de servicios.

Infraestructura de cuidados, movilidad y subsidios

Ma jefa de Gobierno vinculó el ICU con otras políticas en marcha, como el Sistema Público de Cuidados y la construcción de espacios denominados Utopías, complejos que concentran servicios deportivos, culturales, de rehabilitación y comedores a bajo costo.

La primera de estas instalaciones fuera de Iztapalapa se encuentra en la zona de la Magdalena Mixiuhca y, de acuerdo con lo anunciado, el objetivo es abrir hasta 100 espacios similares en distintos puntos de la ciudad.

También se refirió a proyectos de movilidad en desarrollo, entre ellos la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús que conectarán zonas altas de Tlalpan con el Metro Universidad, de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras con el Metro Mixcoac, y de Tláhuac a Milpa Alta, este último aún en etapa de consulta.

En materia de transporte, reiteró que el sistema de Metro de la Ciudad de México mantendrá su tarifa de 5 pesos por viaje, pese a que, según datos oficiales, cada traslado tiene un costo real cercano a los 13 pesos, diferencia que se cubre mediante subsidio.

Informó que entre 2025 y 2026 se destinan casi 50 mil millones de pesos a trabajos de renovación y que, después del Mundial de futbol, se intervendrá de manera integral la Línea 3.

La mandataria también mencionó que el presupuesto para vivienda social se duplicó, al pasar de 4 mil a 9 mil millones de pesos, como parte de las acciones para atender el derecho a la vivienda y contener la expansión urbana sobre áreas verdes.

La entrega simbólica de apoyos a un grupo de beneficiarios marcó el inicio formal de esta nueva etapa del programa.