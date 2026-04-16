Registro en línea para presupuesto participativo triplica cifras en tres años

En el cierre del periodo de registro para participar en la modalidad de voto electrónico, el Instituto Electoral de la Ciudad de México reportó que 64 mil 960 personas se inscribieron en el Sistema Electrónico por Internet, con lo que podrán intervenir en la Jornada Anticipada del 20 al 30 de abril para elegir proyectos de Presupuesto Participativo y a quienes integrarán las Comisiones de Participación Comunitaria.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México indicó que esta cifra supera ampliamente los registros alcanzados en ejercicios anteriores. En el proceso de 2023-2024 se contabilizaron alrededor de 22 mil inscripciones y en la consulta del año pasado se registraron 16 mil 548 personas bajo esta modalidad.

El registro estuvo abierto desde el 23 de marzo para ciudadanía originaria de la capital, personas residentes en el extranjero, personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, quienes podrán participar de manera anticipada mediante el sistema digital. La jornada permitirá emitir el voto u opinión desde dispositivos móviles utilizando las claves generadas durante el registro.

En la sesión virtual de cierre del sistema participaron las consejeras electorales Erika Estrada Ruiz, Cecilia Aída Hernández Cruz y Maira Melisa Guerra Pulido. En sus intervenciones señalaron que el aumento en el uso del sistema podría estar relacionado con las acciones de difusión institucional y con una mayor familiaridad de la ciudadanía con los ejercicios de Presupuesto Participativo y la elección de las COPACO.

También se informó que, en caso de que alguna persona registrada no logre participar en la Jornada Anticipada, podrá hacerlo de manera presencial el domingo 3 de mayo en la mesa receptora de votación y opinión que le corresponda.

Las alcaldías con mayor número de registros fueron Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Del total de personas inscritas, alrededor de 65 por ciento corresponde a mujeres, 35 por ciento a hombres y se registró una persona no binaria.

El promedio diario de registros fue cercano a 3 mil personas y, un día antes del cierre, se recibieron 9 mil 60 solicitudes. Además, 297 inscripciones correspondieron a personas registradas en el Listado Nominal de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero.

Quienes completaron su registro deberán utilizar el usuario y contraseña generados en el sistema para participar durante el periodo habilitado para la votación anticipada.