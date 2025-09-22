Arrestan a 2 del Cártel de Tláhuac; venden droga en la colonia Del Mar

Detenidos Juan Carlos "N" y Karla Gabriela "N". (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Juan Carlos Vázquez Serrano de 40 años y a Karla Gabriela Venegas Palomino de 33 años de edad, integrantes del grupo delictivo “Cartel de Tláhuac”, dedicados a la venta y distribución de droga en la colonia Del Mar.

Este grupo criminal contola la venta de droga, comete homicidios y extorsiones en la alcaldía Tláhuac.

Durante un recorrido de seguridad en el cruce de las calles Esturión y Langosta, los policías observaron a a dos personas quienes de manera inusual manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de narcóticos.

Al notar la presencia policial, el hombre y la mujer intentaron huir del sitio, por lo cual rápidamente fueron interceptados y les realizaron una revisión preventiva.

A la pareja les aseguraron dos envoltorios con cinta café que contenían marihuana a granel, 73 bolsitas de plástico con cierre hermético con el mismo vegetal, 64 envoltorios color rosa con piedra, un arma de fuego abastecida con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una camioneta color blanco.

Juan Carlos Vázquez cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de despojo y lesiones calificadas, así como extorsión agravada en 2025 y 2023.