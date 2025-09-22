Casi dos horas y media para llegar de Lechería a Buenavista en el Tren Suburbano

Conexión de vías en ruta hacia el AIFA ha convertdio en pesadilla el traslado de usuarios de Cuautitlán a Buenavista (Especial)

Caos en el Tren Suburbano — El recorrido de la estación Lechería a la terminal Buenavista, que regularmente se cubre en un tiempo de entre 18 y 20 minutos, este lunes fue de pesadilla, ya el arribo de los convoy además de tardado cubrió el traslado en casi dos horas y media, lo que provocó la molestia de miles de usuarios que desde las 6:00 horas comenzaron a enfrentar este problema.

Ferrocarriles Suburbanos informó a través de un comunicado que habría algunas modificaciones en el recorrido de los trenes, debido a que se llevan a cabo trabajos en la reconexión de la vía que conectará con la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que se registrarán algunas variaciones entre el 20 y 25 de septiembre debido a trabajos de conexión de vías con el ramal del AIFA.

El servicio presentó caos cuando al llegar algunos trenes a Lechería descendía a los pasajeros para emprender el regreso a Buenavista por una sola vía, lo que registró retrasos en la salida de los convoy, sin que las autoridades responsables informaron sobre la situación.

Usuarios desesperados optaron por salir de las estaciones y buscar otras alternativas para llegar a sus destinos (@idali_ordonez)

La empresa no hizo alusión al tiempo que tendrían algunos retrasos, siendo el detonante el caos entre las estaciones Cuautitlán a Tlalnepantla, donde en ambos sentidos no hubo servicio por más de una hora.

Ante el silencio del personal del Tren Suburbano y la aglomeración que registraban las distintas estaciones, los usuarios optaron por abandonar las instalaciones y buscar otras alternativas para llegar a sus destinos.

Quienes lograron abordar alguno de los pocos trenes con destino a Buenavista expresaron estar arrepentidos de ello, ya que el recorrido que no debería superar los 20 minutos alcanzó las dos horas y media, ante el disgusto de los usuarios.

La Crónica de Hoy 2025